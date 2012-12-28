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сегодня, 18:28
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Похитителя сейфа нашли по бороздам-царапинам на асфальте

Ящик для денег оказался слишком тяжелым, просто так его унести не удалось. Пришлось тащить волоком.

Сотрудники уголовного розыска за считанные часы раскрыли дерзкое ограбление магазина электроники, где добычей преступника стал металлический ящик с крупной партией смартфонов и наличностью. 

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть шестого отдела УМВД России по Липецку от руководителя торговой точки на улице Коммунистической. Коммерсант обнаружил пропажу громоздкого хранилища, в котором находились восемьдесят сотовых аппаратов и дневная кассовая выручка в размере 150 тысяч рублей. Общий материальный ущерб перевалил за миллион рублей.

Сыщикам не пришлось тратить время на долгие розыскные мероприятия и они буквально по горячим следам установили личность вора. Подозреваемым оказался 36-летний горожанин, чье жилье располагалось в соседнем доме от бутика.

Как удалось выяснить, в темное время суток вор пробрался внутрь коммерческого помещения, последовательно повредив оконную раму и взломав две двери. Однако вынести сейф в руках ему не хватило сил, из-за чего пришлось тащить добычу волоком прямо по дворовой территории. Стражи порядка быстро напали на нужный след, заметив на дорожном покрытии четкие борозды, оставленные волочащимся по асфальту железным ящиком. Финальной точкой маршрута преступника стал его собственный подъезд, где он и замаскировал украденное под лестницей. Вскрыть замок и завладеть содержимым мужчина попросту не успел, поскольку был оперативно задержан.

В настоящее время изъятые материальные ценности готовятся к передаче законному собственнику после завершения первоначальных процессуальных действий. В отношении липчанина уже заведено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а сам подозреваемый водворен в камеру изолятора временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ до решения суда о дальнейшей мере пресечения.
похищение
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Бабаха
сегодня, 22:33
Тележку надо было брать
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Бабка Первая
сегодня, 21:55
Смешно. И ведь вдвое старше менеджера из ВБ.
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липчанин
сегодня, 21:44
я Просто ору в голос.
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Япончик
сегодня, 20:17
В тюрьме будет говорить, что спец по сейфам, медвежатник
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Олег.
сегодня, 20:10
Мало каши ел.
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РукаЛицо
сегодня, 20:06
тут однозначно - премия Дарвина....
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Александр Н.
сегодня, 19:38
Надо было сначала подкачать мышцы,а уж потом за сейф хвататься.
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Липчанка
сегодня, 19:24
Ребята, мы вошли во временной период какой-то тотальной деградации мышления. И это страшно! Интересно, какую стратегию мышления использовал этот человек, когда решил тащить украденный сейф по земле до своего подъезда?)))
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Невеста
сегодня, 18:51
Хозяйственный какой ! Все в дом , все в дом !
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Во как!
сегодня, 18:42
Даже собаку не брали на раскрытие преступления.
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