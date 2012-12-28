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Происшествия
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сегодня, 18:35
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Менеджер маркетплейса пойдет под суд за хищение товаров на полмиллиона рублей
18-летняя девушка присваивала себе разные товары.
Она фиктивно оформляла отказы покупателей от получения посылок, однако фактически не возвращала товарные позиции на склад, а присваивала их себе. Общий ущерб от от краж превысил 480 тысяч рублей, что квалифицируется как крупный размер хищения.
Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, обвиняемая полностью признала свою вину и активно сотрудничала со следствием, благодаря чему смогла в полном объеме возместить причиненный компании материальный вред.
Материалы дела уже подготовлены к передаче в надзорное ведомство для процессуального контроля перед началом судебных слушаний.
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