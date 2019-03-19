Общество

сегодня, 16:13

717 млн рублей городского бюджета потрачены с нарушениями законодательства

69 3251
#Счетная палата Липецка
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717 млн рублей городского бюджета потрачены с нарушениями законодательства

Каждый 18-й бюджетный рубль истрачен муниципалитетом незаконно.

Сегодня перед депутатами Липецкого городского Совета с отчетом о деятельности Счетной палаты Липецка в прошлом году выступила руководитель ведомства Марина Зиборова.

В 2018 году Счетная палата проверила расходование 13,2 млрд рублей бюджетных средств. Почти в два раза больше, чем в 2017-м. Аудиторы пришли к выводу, что каждый 18-й бюджетный рубль истрачен муниципалитетом с нарушениями действующего законодательства.

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Отчет Марины Зиборовой был насыщен цифрами и фактами. В нем нашлось место капремонту ДК «Рудничный».

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Ремонт «Рудничного» начался в 2017 году. Муниципальное управление строительства выделило на реконструкцию обшарпанного ДК 27 млн рублей. Победителем конкурса стало ООО «Стимул Групп», снизившая в ходе торгов цену контракта на 19%. В итоге фирме нужно было уложиться в 21,9 млн рублей, сделав большую работу за очень короткий срок - с 1 сентября до 25 декабря 2017 года. Но Счетная палата Липецка выявила, что к концу исполнения контракта строители освоили всего 56% выделенных бюджетных средств, что на начало нынешнего года составило 12,3 млн рублей. Более того, по состоянию на 1 сентября 2018 года работы по реконструкции были закончены только на 92%.

Ревизоры выявили завышение сметы на пластиковые окна в 3,6 раза по сравнению с рыночными, и по завышенным ценам заказчик излишне переплатил подрядчику 1,2 млн рублей. Но весь ужас ситуации даже не в этом, а в другом: в ДК, в котором занимаются в кружках и коллективах более 400 человек, строители установили окна не с двухкамерным, как в проекте, а с однокамерными окнами! Еще один «косяк», на который обратили внимание аудиторы, - обычные унитаз и раковина в туалете для инвалидов. Заказчик этого не заметил и излишне уплатил подрядчику 88 тысяч рублей. Ревизоры отметили и то, что вместо вентилируемых фасадов из стальных композиционных панелей строители ограничились работами по установлению полых кассет без утепления. После вмешательства Счетной палаты и начинку туалета для инвалидов, и окна в ДК поменяли.

Кстати, ООО «Стимул Групп» не раз попадало в поле зрения Счетной палаты как недобросовестный подрядчик. «Отличилась» эта фирма и на подрядах в МБУ «Технопарк-Липецк».

ТЕХнопарк.jpg

На дроблении заказов было поймано, в частности, МУ «Управление главного смотрителя Липецка». Неужели ведомство Эдуарда Кудряшова надеялось, что пронесет?

дробление.jpg

И, конечно, самое пристальное внимание Счетная палата Липецка уделила теме дорожных работ и благоустройства.

плитка тротуарная.jpg

Аудиторы выявили 12 нарушений при осуществлении закупок для муниципальных нужд на 138,2 млн рублей.

В ходе проверок ущученные руководители бюджетных организаций и их главные бухгалтеры по возможности тут же устраняли выявленные нарушения. Всего было исправлено «косяков» на 414,8 млн рублей, что не помешало Счетной палате направить в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы 13 материалов проверок. К дисциплинарной ответственности руководством мэрии привлечено по итогам работы Счетной палаты Липецка семь должностных лиц.
69 3251
#Счетная палата Липецка
3

Комментарии (69)

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гость

6 минут назад
Карбид, А,ты что из серпентария?
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гость

11 минут назад
1111, Здорово, понравилось относительно дарственной прадеду, который лет ,как 100 в преисподней. Они изощренные,знают где и как спрятать. Но вот у Захарченко, всех жен и простипом СУ СК России "почистил". Даже украшения конфисковал. Сейчас Бастрыкин А.И. добивается возвращения конфискации и возмещения ущерба,потерпевшим. Понятно, что депутаты подняли вопрос "на ежа"
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Карбид

14 минут назад
гость, ты ничего не путаешь ? Гадостей про кого ?
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1111

14 минут назад
Да,будет свет!, надеемся...только в свете последних лет пока кумовство от "руля" не уберут где управление ЛПАТ в разы больше водил или к примеру начальник транспрта города лучший друг директора маршруток, а управление автодорог корефаны друзей из средней азии, когда наши мужики (я не про синяков) должны подписывать акт приемки не у Петрова а у кого го то абдурахмана, который в свою очередб уже занес сулейману а тот в ближайшем окружении ибрагима который помощник ну что за епть....по этому асфаот плывет, крыши текут,дома не достраиваются...да много чего...есть нормальные толковые ребята которые и в 20 лет умнее племяша, котрого сделали замом на теплом месте, и он там появляется для галочки.....а сам 0
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Армяне и дороги

18 минут назад
Как в этом году будут на асфальте работать?
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Да,будет свет!

22 минуты назад
1111, А,я уверен это не домыслы. Подозрения серьезные и обоснованные, но что с того ? Хотя может "раскопают" Времена меняются. Борьба с коррупцией набирает обороты. Потому что всё, прошли "точку возврата". Так больше жить народу,нельзя.
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1111

26 минут назад
гость, а все просто....сссцуть.....комменты не только мы с Вами читаем....ща кто то нервно у бумагоуничтожителя трясется, кто у камина в резиденции, кто имущество прадеду переписывает....если боятся уже хорошо....
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гость

27 минут назад
skrip, Это не орменстрой? Если он, то сам Тиньков.
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1111

28 минут назад
Коммунист, да, но это не вчера было...лет уж как 5-10 назад..я про сам факт "чеса"....
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гость

28 минут назад
1111, Удивительно то, как серпентарий затих, все обитатели затаились.Никаких гадостей от гадов в комментах нынче, нет. Уползли по норам.
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