717 млн рублей городского бюджета потрачены с нарушениями законодательства

Каждый 18-й бюджетный рубль истрачен муниципалитетом незаконно.

Сегодня перед депутатами Липецкого городского Совета с отчетом о деятельности Счетной палаты Липецка в прошлом году выступила руководитель ведомства Марина Зиборова.В 2018 году Счетная палата проверила расходование 13,2 млрд рублей бюджетных средств. Почти в два раза больше, чем в 2017-м. Аудиторы пришли к выводу, что каждый 18-й бюджетный рубль истрачен муниципалитетом с нарушениями действующего законодательства.Отчет Марины Зиборовой был насыщен цифрами и фактами. В нем нашлось место капремонту ДК «Рудничный».Ремонт «Рудничного» начался в 2017 году. Муниципальное управление строительства выделило на реконструкцию обшарпанного ДК 27 млн рублей. Победителем конкурса стало ООО «Стимул Групп», снизившая в ходе торгов цену контракта на 19%. В итоге фирме нужно было уложиться в 21,9 млн рублей, сделав большую работу за очень короткий срок - с 1 сентября до 25 декабря 2017 года. Но Счетная палата Липецка выявила, что к концу исполнения контракта строители освоили всего 56% выделенных бюджетных средств, что на начало нынешнего года составило 12,3 млн рублей. Более того, по состоянию на 1 сентября 2018 года работы по реконструкции были закончены только на 92%.Ревизоры выявили завышение сметы на пластиковые окна в 3,6 раза по сравнению с рыночными, и по завышенным ценам заказчик излишне переплатил подрядчику 1,2 млн рублей. Но весь ужас ситуации даже не в этом, а в другом: в ДК, в котором занимаются в кружках и коллективах более 400 человек, строители установили окна не с двухкамерным, как в проекте, а с однокамерными окнами! Еще один «косяк», на который обратили внимание аудиторы, - обычные унитаз и раковина в туалете для инвалидов. Заказчик этого не заметил и излишне уплатил подрядчику 88 тысяч рублей. Ревизоры отметили и то, что вместо вентилируемых фасадов из стальных композиционных панелей строители ограничились работами по установлению полых кассет без утепления. После вмешательства Счетной палаты и начинку туалета для инвалидов, и окна в ДК поменяли.Кстати, ООО «Стимул Групп» не раз попадало в поле зрения Счетной палаты как недобросовестный подрядчик. «Отличилась» эта фирма и на подрядах в МБУ «Технопарк-Липецк».На дроблении заказов было поймано, в частности, МУ «Управление главного смотрителя Липецка». Неужели ведомство Эдуарда Кудряшова надеялось, что пронесет?И, конечно, самое пристальное внимание Счетная палата Липецка уделила теме дорожных работ и благоустройства.Аудиторы выявили 12 нарушений при осуществлении закупок для муниципальных нужд на 138,2 млн рублей.В ходе проверок ущученные руководители бюджетных организаций и их главные бухгалтеры по возможности тут же устраняли выявленные нарушения. Всего было исправлено «косяков» на 414,8 млн рублей, что не помешало Счетной палате направить в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы 13 материалов проверок. К дисциплинарной ответственности руководством мэрии привлечено по итогам работы Счетной палаты Липецка семь должностных лиц.