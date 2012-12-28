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НЛМК Live
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сегодня, 15:33
Зачем НЛМК пылесосит воздух?
Каждый час на НЛМК очищают миллионы кубометров воздуха. За это отвечают более 400 аспирационных систем. Их главная задача — поймать пыль и газы, и отправить снова в производство.
Пылесос высотой с многоэтажку
Системы очистки воздуха выглядят внушительно: если доменная печь — это агрегат высотой с 12 этажный дом, то её газоочистка сопоставима с пятиэтажкой. В каждой может стоять несколько тысяч фильтров, которые регулярно меняют. За это отвечает специальная служба, ведь чем эффективнее работают системы очистки, тем меньше ресурсов потребуется вложить в следующий круг производства.
Аспирационные установки работают автоматически и управляются дистанционно: параметры контролируются в режиме 24/7, поэтому система постоянно обеспечивает стабильную очистку.
Фильтр - главный герой аспирации
Принцип работы фильтров похож на мощный промышленный пылесос: запылённый воздух проходит через длинные рукава из специальной ткани, пыль оседает, а очищенный воздух выходит наружу.
Кстати, для каждого участка подбирают специальные материалы: например, в ферросплавном цехе фильтры выдерживают высокие температуры, а на литейном дворе доменной печи №4 защищены от искр.
У разных фильтров разный срок службы. В среднем это 2-4 года. Поэтому их регулярно меняют десятками тысяч. В 2025 году заменили более 66 тысяч, а в этом — около 50 тысяч.
В чем польза городу
Экономический эффект выливается и в экологический. На комбинате за год улавливают эквивалент 17 тысяч железнодорожных вагонов пыли. Она не попадает в атмосферу города, благодаря лучшим мировым технологиям очистки воздуха. Они делают воздух на выходе таким же, как после фильтра бытового пылесоса.
Работу систем очистки круглосуточно контролирует экологическая служба — с помощью аккредитованных лабораторий, автоматических датчиков и видеонаблюдения. Например, на трубах основных производств установили автоматические системы контроля, которые передают данные напрямую а Росприроднадзор каждые 30 минут.
Следят за воздухом и независимые лаборатории Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Гидромета. По данным Росгидромета, в 2025 году уровень пыли в атмосфере Липецка был в 2,4 раза ниже нормы.
Чистый воздух в Липецке
Замена фильтров — часть большой экологической работы комбината. За последние 7 лет в рамках федеральной программы «Чистый воздух» НЛМК инвестировал более 100 млрд рублей в проекты по снижению нагрузки на атмосферу. Благодаря модернизации доменных печей, конвертеров и строительству новых систем очистки эмиссия пыли и других веществ сократилась более чем на 8 тысяч тонн в год по сравнению с 2017 годом.
Все это помогает Липецку удерживать статус самого чистого металлургического города страны. Это подтверждают данные Росгидромета и аккредитованных лабораторий.