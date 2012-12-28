Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водителя липецкой маршрутки хватил удар прямо в рейсе
Происшествия
Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Общество
Водитель мотоблока погиб в ДТП в Липецкой области
Происшествия
«Фрегат» тонет у причала: ремонт легендарного здания перерос в скандал
Общество
Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт
Общество
Из пруда вытащили тело мужчины
Происшествия
Водитель «Лады» погиб в столкновении со «Сканией»
Происшествия
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Происшествия
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
Кодовое слово «бабушка»: две липецкие пенсионерки отдали деньги 18-летнему алтайцу
Происшествия
Читать все
«Обнаженный бизнес» не задался: 24-летняя вебкам-модель получила два года условно
Происшествия
С 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной
Общество
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
Похитителя сейфа нашли по бороздам-царапинам на асфальте
Происшествия
24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом
Происшествия
Менеджер маркетплейса пойдет под суд за хищение товаров на полмиллиона рублей
Происшествия
Перед постом ГАИ на трассе Тамбов-Орел ограничат проезд
Общество
Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зачем НЛМК пылесосит воздух?
НЛМК Live
Читать все
НЛМК Live
1169
сегодня, 15:33

Зачем НЛМК пылесосит воздух?

Каждый час на НЛМК очищают миллионы кубометров воздуха. За это отвечают более 400 аспирационных систем. Их главная задача — поймать пыль и газы, и отправить снова в производство.

Пыль содержит металлические частицы и частицы углерода, поэтому ее прессуют в брикеты для доменной печи, где она частично заменит дорогой уголь и металлическое сырье, а газ переработают в электричество, которого комбинат за сутки расходует, больше, чем вся Липецкая область – 800 МВт.

Пылесос высотой с многоэтажку

Системы очистки воздуха выглядят внушительно: если доменная печь — это агрегат высотой с 12 этажный дом, то её газоочистка сопоставима с пятиэтажкой. В каждой может стоять несколько тысяч фильтров, которые регулярно меняют. За это отвечает специальная служба, ведь чем эффективнее работают системы очистки, тем меньше ресурсов потребуется вложить в следующий круг производства.

Аспирационные установки работают автоматически и управляются дистанционно: параметры контролируются в режиме 24/7, поэтому система постоянно обеспечивает стабильную очистку.

nlmk-domennaya-pech-7-nlmk-low.jpg

Фильтр - главный герой аспирации

Принцип работы фильтров похож на мощный промышленный пылесос: запылённый воздух проходит через длинные рукава из специальной ткани, пыль оседает, а очищенный воздух выходит наружу.

Кстати, для каждого участка подбирают специальные материалы: например, в ферросплавном цехе фильтры выдерживают высокие температуры, а на литейном дворе доменной печи №4 защищены от искр.

У разных фильтров разный срок службы. В среднем это 2-4 года. Поэтому их регулярно меняют десятками тысяч. В 2025 году заменили более 66 тысяч, а в этом — около 50 тысяч.

В чем польза городу

Экономический эффект выливается и в экологический. На комбинате за год улавливают эквивалент 17 тысяч железнодорожных вагонов пыли. Она не попадает в атмосферу города, благодаря лучшим мировым технологиям очистки воздуха. Они делают воздух на выходе таким же, как после фильтра бытового пылесоса.

Работу систем очистки круглосуточно контролирует экологическая служба — с помощью аккредитованных лабораторий, автоматических датчиков и видеонаблюдения. Например, на трубах основных производств установили автоматические системы контроля, которые передают данные напрямую а Росприроднадзор каждые 30 минут.

Следят за воздухом и независимые лаборатории Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Гидромета. По данным Росгидромета, в 2025 году уровень пыли в атмосфере Липецка был в 2,4 раза ниже нормы.

Чистый воздух в Липецке

Замена фильтров — часть большой экологической работы комбината. За последние 7 лет в рамках федеральной программы «Чистый воздух» НЛМК инвестировал более 100 млрд рублей в проекты по снижению нагрузки на атмосферу. Благодаря модернизации доменных печей, конвертеров и строительству новых систем очистки эмиссия пыли и других веществ сократилась более чем на 8 тысяч тонн в год по сравнению с 2017 годом.

Все это помогает Липецку удерживать статус самого чистого металлургического города страны. Это подтверждают данные Росгидромета и аккредитованных лабораторий.
НЛМК
экология
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить