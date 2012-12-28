Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию

Предлагаемого в аренду домика вместимостью до 10 человек в Двуречках нет — на фото были надёрганные в интернете изображения базы отдыха в Краснодарском крае.

В Липецкой области шесть человек стали жертвами фишингового сайта, предлагающего бронирование жилья. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мошенники создали поддельный сайт и под предлогом бронирования двухэтажного дома с террасой, баней на дровах и тёплым бассейном в селе Двуречки Грязинского округа вместимостью до 10 человек выманивали у потенциальных арендаторов домика деньги через систему быстрых платежей.Но на самом деле такого домика в Двуречках нет — на фото были изображения базы отдыха в Краснодарском крае. Клиенты переводили за бронирование разные суммы в зависимости от количества дней проживания — от 7000 до 15 000 рублей.«Сайт содержал признаки обмана: на нём отсутствовали телефонные номера для связи с администрацией, а отзывы посетителей оказались неактуальными. Кроме того, злоумышленник использовал фотографии из интернета, иллюстрировавшие якобы деятельность его базы отдыха. На данный момент в полицию поступило шесть заявлений от пострадавших. УМВД России по Липецкой области отправило запрос на блокировку данного интернет-ресурса»,— отметили в полиции.