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сегодня, 15:42
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Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию

Предлагаемого в аренду домика вместимостью до 10 человек в Двуречках нет — на фото были надёрганные в интернете изображения базы отдыха в Краснодарском крае.

В Липецкой области шесть человек стали жертвами фишингового сайта, предлагающего бронирование жилья. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мошенники создали поддельный сайт и под предлогом бронирования двухэтажного дома с террасой, баней на дровах и тёплым бассейном в селе Двуречки Грязинского округа вместимостью до 10 человек выманивали у потенциальных арендаторов домика деньги через систему быстрых платежей.

Но на самом деле такого домика в Двуречках нет — на фото были изображения базы отдыха в Краснодарском крае. Клиенты переводили за бронирование разные суммы в зависимости от количества дней проживания — от 7000 до 15 000 рублей.

«Сайт содержал признаки обмана: на нём отсутствовали телефонные номера для связи с администрацией, а отзывы посетителей оказались неактуальными. Кроме того, злоумышленник использовал фотографии из интернета, иллюстрировавшие якобы деятельность его базы отдыха. На данный момент в полицию поступило шесть заявлений от пострадавших. УМВД России по Липецкой области отправило запрос на блокировку данного интернет-ресурса»,— отметили в полиции.
мошенничество
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
автоледи
сегодня, 20:21
Это просто моветон, когда отправляешь деньги в никуда.... Моветон необразованности.
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бабушка
сегодня, 20:01
В СССР если ты не умеешь что то делать по хозяйству, вот это был моветон. Сейчас всё изменилось, сейчас тупым быть модно, а непроходимые заросли можно и скосить.
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Хельга
сегодня, 21:29
Результат только разный- если скосить газонную траву и заросли бурьяна. После покоса газонной травы- лужайка для отдыха, а после-бурьяна - опасное место со штырями от бурьяна.
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САИ
сегодня, 20:00
Жулья развелрсь полным полно, телефонные мошенники, торгаши, жилье, дачи в аренду...! В Беларуси, КНДР, КНР такого нет, там просто за такие дела смертная казнь!
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Фифа
сегодня, 20:56
Жулье здесь под охраной \государства\
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Гость
сегодня, 18:33
Пенсионерка 70 лет, в этом возрасте уже пора бы понять, что раздавать непрошеные советы - моветон. Люди ищут отдых, а не геморрой с лачугой-развалюхой и непроходимыми зарослями.
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Борщевик
сегодня, 18:06
Базы отдыха дополнительно могут подать иск за использование их фото.
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Иск
сегодня, 19:55
кому?
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да уж
сегодня, 17:52
Народ совсем отупеть, если нет телефонов, зачем деньги переводить.
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Шариков
сегодня, 17:25
Разруха в головах !
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тема для размышления
сегодня, 16:56
Пенсионерка 70 лет, вы предлагаете купить за 100 тыс. рублей дачу, навести порядок на земельном участке и благоустроить домик, но забыли уточнить, что в подарок к даче прилагается пожизненное содержание председателя СНТ !!! А это около 10 тыс. рублей ежегодно.....
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Механизатор 7
сегодня, 18:09
За какой-то гараж 4500
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Пенсионерка 70 лет
сегодня, 16:44
Какие вам домики? Дачи заброшенные и заросшие по 50 - 100 тысяч продают. Так это своя земля, а не 3 ночи за 15 тысяч. Купите, порядки наведите и наотдыхаетесь там. Можно цветы только посадить, раз не хотите огород. Чужим людям отдавать по 15 тысяч не жалко?
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СССР
сегодня, 16:13
все беды от интернета, и дети сидят там в поисках легких денег, а находят сроки!
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