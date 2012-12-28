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Происшествия
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сегодня, 15:42
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Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Предлагаемого в аренду домика вместимостью до 10 человек в Двуречках нет — на фото были надёрганные в интернете изображения базы отдыха в Краснодарском крае.
Но на самом деле такого домика в Двуречках нет — на фото были изображения базы отдыха в Краснодарском крае. Клиенты переводили за бронирование разные суммы в зависимости от количества дней проживания — от 7000 до 15 000 рублей.
«Сайт содержал признаки обмана: на нём отсутствовали телефонные номера для связи с администрацией, а отзывы посетителей оказались неактуальными. Кроме того, злоумышленник использовал фотографии из интернета, иллюстрировавшие якобы деятельность его базы отдыха. На данный момент в полицию поступило шесть заявлений от пострадавших. УМВД России по Липецкой области отправило запрос на блокировку данного интернет-ресурса»,— отметили в полиции.
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