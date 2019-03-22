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В Липецке прошли обыски по делу о хищениях средств оборонзаказа

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#обыск
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В Липецке прошли обыски по делу о хищениях средств оборонзаказа

Вчера в Липецке сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в доме одного из учредителей станкостроительного завода и на самом предприятия. Следственные действия проходили до позднего вечера. 

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Как стало известно GOROD48, во время обысков изъята документация. На предприятии, по словам рабочих, сотрудников правоохранительных органов интересовала деятельность завода по госконтрактам. 

В тоже время, как сообщает ТАСС, ФСБ России проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа. 

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Уголовное дело возбуждено "по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности", сообщили в ЦОС.



51 4938
#обыск
3

Комментарии (51)

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Нарколог

2 минуты назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, Витёк, ты опять хочешь вступить в наши ряды? Даже едераста правильно опустил. Молодец! Но один вопрос-неужеле в путинском назначенце Артемоне разачаровался ? Ты ж так за него топил. Неужеле одумался.
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Это государство

2 минуты назад
Прогнило все от верхов-до низов. И ничего вы не сделаете.
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Она хорошая девка

4 минуты назад
Зря лизали, бесспорно. Разбирается в сх-точнее как получить господдержку и уйти от уплаты налогов. А потом сидеть рассказывать-что опять получилось не то-не заработало. Но на мэры то Ее двигают.
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Да ну

6 минут назад
Зря лизали, они счас Уваркина вон мэром ставят. Дальше банкет продолжать. Подкладывают под следующего-артамошу. Это вечная песнь. И им никто ничего не сделает.
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Зря лизали

8 минут назад
Раскрутят и эту шушеру, чтобы установить всех причастников к этому делу, возможно и не одному. Эх, зря лизали пятки и зады, ползали на коленях и смотрели с подобострастием. Теперь все нажитое непосильным трудом.... кабелю под хвост!
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Когда

9 минут назад
Приезжал хозяйн к Оле-она спец стелила ему ковровую дорожку. Хлеб, соль! Встречи всем управлением. Падала в ноги. В стороне стояли ржали, вот те и императрица-шестерка последняя.
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И даже не валет

11 минут назад
(((())))), их поведение с их хозяином-было основано на шестерении ему.
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Значит тузов не разглядели

12 минут назад
(((())))), Коль валет за них приняли)))
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Не верю в будущее

14 минут назад
Страны. Не верю! От нижнего до верхнего-рвутся во власть только чтоб украсть деньги. И уехать жить в Лондон, Париж и прочие. Где люди живут как люди. Воровать здесь-а жить там. Какое будушее может быть?
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воздаяние и наказание

15 минут назад
Каждому воздадут, ЭТО ТОЧНО !!! От вселенной не спрячешь ни наворованное , ни крутой дом ни бабло в мешках в погребах , всё воздастся
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