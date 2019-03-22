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В Липецке прошли обыски по делу о хищениях средств оборонзаказа
Вчера в Липецке сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в доме одного из учредителей станкостроительного завода и на самом предприятия. Следственные действия проходили до позднего вечера.
В тоже время, как сообщает ТАСС, ФСБ России проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Уголовное дело возбуждено "по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности", сообщили в ЦОС.
Нарколог
Это государство
Она хорошая девка
Да ну
Зря лизали
Когда
И даже не валет
Значит тузов не разглядели
Не верю в будущее
воздаяние и наказание