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2052
сегодня, 15:09
5

Посетителю бара «Дружба» сломали нос: суд переквалифицировал дело

24-летний липчанин выслушал приговор.

24-летний липчанин выслушал приговор за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее его кратковременное расстройство (по части первой статьи 115 УК РФ) — его оштрафовали на 30 000 рублей.

Речь идёт о драке в баре «Дружба», произошедшей на Крещение — 19 января 2025 года (сейчас этот бар уже не работает, он закрыт на реконструкцию).

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый несколько раз ударил потерпевшего по лицу и сломал ему нос. Также пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

При этом действия обвиняемого изначально следствием были квалифицированы по пункту «а» части второй статьи 115 УК РФ как совершенные из хулиганских побуждений. Но в ходе рассмотрения дела суд установил, что избиению предшествовал конфликт между подсудимым и потерпевшим — последний в грубой форме высказал подсудимому претензии относительно его поведения. То есть преступление было совершено на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.
конфликт
побои
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Семен
сегодня, 19:57
В грубой форме потерпевший высказал претензии, ,в принципе и получил за свою грубость. С детства всех учат ,что за языком надо следить
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Аглая
сегодня, 20:02
Полностью согласна
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законы
сегодня, 16:34
такие античеловечные. Если бы с теми, кто такие з-ны пишет самими так поступили бы, 30к за сломанный нос, но от 15 лет за 1 гр морфина..
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Мизантроп
сегодня, 16:17
похоже откупился, такой смешной штраф
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Правозащитник
сегодня, 19:26
Очень хороший адвокат оказался у подсудимого
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