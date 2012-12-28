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Происшествия
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сегодня, 15:09
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Посетителю бара «Дружба» сломали нос: суд переквалифицировал дело
24-летний липчанин выслушал приговор.
Речь идёт о драке в баре «Дружба», произошедшей на Крещение — 19 января 2025 года (сейчас этот бар уже не работает, он закрыт на реконструкцию).
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый несколько раз ударил потерпевшего по лицу и сломал ему нос. Также пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
При этом действия обвиняемого изначально следствием были квалифицированы по пункту «а» части второй статьи 115 УК РФ как совершенные из хулиганских побуждений. Но в ходе рассмотрения дела суд установил, что избиению предшествовал конфликт между подсудимым и потерпевшим — последний в грубой форме высказал подсудимому претензии относительно его поведения. То есть преступление было совершено на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.
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