Общество

19 минут назад

Виктора Соковых лишили гражданства

4 586
#Виктор Соковых
Виктора Соковых лишили гражданства

Драка с журналистами стоила бывшему мэру Ельца звания Почетного гражданина города.

Сегодня сессия Елецкого городского Совета депутатов приняла незаурядное решение: бывшего главу города Виктора Соковых лишили звания Почетного гражданина Ельца.

Основанием для лишения Виктора Соковых гражданства стал вступивший в законную силу и оставленный без изменения областным судом приговор Елецкого городского суда, согласно которому бывший мэр Ельца был осужден по ст.144 ч.3 УК РФ («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») и приговорен к 1,5 года лишения свободы условно.

Напомним, что 16 марта прошлого года съемочная группа «Вестей» приехала в Елец для съемок сюжета о торговле наркотиками, к которой, по данным «Дежурной части», причастна дочь Виктора Соковых Юлия и ее приятель Абас. Корреспондент пожелал узнать мнение бывшего мэра Ельца о том, как в его доме оказались наркотики и оружие, но тот вышел им навстречу с топором в руке. Виктор Соковых сломал беспроводной микрофон, находившийся в руках у репортера, после чего угрожал расправой съемочной группе.
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#Виктор Соковых

Комментарии (4)

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ПОЗОРИЩЕ!

1 минуту назад
Трудно даже себе представить больший позор! Это можно сравнить только с лишением бывшего первого зама главы администрации области плагиатора Божко ученой степени. Дворяне стрелялись из-за такого позора. А этим хоть плюй в глаза. Плебеи!
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101 км

4 минуты назад
Надо не условный . а реальный
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Вопрос

6 минут назад
А сынок его так и будет управлением в администрации руководить? Как на это смотрит Закон о госслужбе?
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Владимир

11 минут назад
Надо было посадить
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