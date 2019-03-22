Общество
19 минут назад
Виктора Соковых лишили гражданства
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Драка с журналистами стоила бывшему мэру Ельца звания Почетного гражданина города.
Сегодня сессия Елецкого городского Совета депутатов приняла незаурядное решение: бывшего главу города Виктора Соковых лишили звания Почетного гражданина Ельца.
Основанием для лишения Виктора Соковых гражданства стал вступивший в законную силу и оставленный без изменения областным судом приговор Елецкого городского суда, согласно которому бывший мэр Ельца был осужден по ст.144 ч.3 УК РФ («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») и приговорен к 1,5 года лишения свободы условно.
Напомним, что 16 марта прошлого года съемочная группа «Вестей» приехала в Елец для съемок сюжета о торговле наркотиками, к которой, по данным «Дежурной части», причастна дочь Виктора Соковых Юлия и ее приятель Абас. Корреспондент пожелал узнать мнение бывшего мэра Ельца о том, как в его доме оказались наркотики и оружие, но тот вышел им навстречу с топором в руке. Виктор Соковых сломал беспроводной микрофон, находившийся в руках у репортера, после чего угрожал расправой съемочной группе.
Основанием для лишения Виктора Соковых гражданства стал вступивший в законную силу и оставленный без изменения областным судом приговор Елецкого городского суда, согласно которому бывший мэр Ельца был осужден по ст.144 ч.3 УК РФ («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») и приговорен к 1,5 года лишения свободы условно.
Напомним, что 16 марта прошлого года съемочная группа «Вестей» приехала в Елец для съемок сюжета о торговле наркотиками, к которой, по данным «Дежурной части», причастна дочь Виктора Соковых Юлия и ее приятель Абас. Корреспондент пожелал узнать мнение бывшего мэра Ельца о том, как в его доме оказались наркотики и оружие, но тот вышел им навстречу с топором в руке. Виктор Соковых сломал беспроводной микрофон, находившийся в руках у репортера, после чего угрожал расправой съемочной группе.
4 586
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