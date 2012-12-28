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сегодня, 17:14
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24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом

Женщина довела дело до суда.

24-летний грязинец выслушал за угрозу жене убийством — по части первой статьи 119 УК РФ он получил год условного срока с таким же испытательным.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года у себя дома во время ссоры с женой взял кухонный нож и высказал в ее адрес прямые угрозы убийством. При этом он также схватил женщину за шею — на ней остались кровоподтёки.

Женщина испугалась и обратилась в полицию: муж был агрессивно настроен и гораздо сильнее ее физически.

В результате дело дошло до суда. Мужчина вину полностью и раскаялся.
конфликт
угроза убийством
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Патриот
сегодня, 22:32
А по телевизору нам рассказывают про традиционные семейные ценности
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Соседка
сегодня, 20:35
Ага,раскаялся...Следующий раз точно прибьет!Вот такая любовь....
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Пуля
сегодня, 19:58
Скорей всего у жены левачок
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САИ
сегодня, 19:56
Не спешите делать прямые выводы, возможно жена мужа просто достала!
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Мизантроп
сегодня, 18:10
почему они себе ищут дерзких, шпану проше говоря в мужья...
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Домостроец
сегодня, 18:02
Срок в законном браке тоже должны тянуть пополам, как совместно нажитую ссору.
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Понавыходят
сегодня, 17:54
За всяких. . . Потом кричат от них
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Нервная мать
сегодня, 17:43
Уходить, убегать от таких.
Ответить
Ничего
сегодня, 17:34
Вечером в постели помирятся.
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Бабка Первая
сегодня, 17:33
А на развод жена подала? Или суд заставил его любить?
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