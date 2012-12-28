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Происшествия
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сегодня, 17:14
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24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом
Женщина довела дело до суда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года у себя дома во время ссоры с женой взял кухонный нож и высказал в ее адрес прямые угрозы убийством. При этом он также схватил женщину за шею — на ней остались кровоподтёки.
Женщина испугалась и обратилась в полицию: муж был агрессивно настроен и гораздо сильнее ее физически.
В результате дело дошло до суда. Мужчина вину полностью и раскаялся.
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