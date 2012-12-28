24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом

Женщина довела дело до суда.

24-летний грязинец выслушал за угрозу жене убийством — по части первой статьи 119 УК РФ он получил год условного срока с таким же испытательным.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года у себя дома во время ссоры с женой взял кухонный нож и высказал в ее адрес прямые угрозы убийством. При этом он также схватил женщину за шею — на ней остались кровоподтёки.Женщина испугалась и обратилась в полицию: муж был агрессивно настроен и гораздо сильнее ее физически.В результате дело дошло до суда. Мужчина вину полностью и раскаялся.