Из отходов жизнедеятельности Липецка смогут добывать электричество

После строительства в МУП «ЛиСА» новых очистных сооружений в реку Воронеж со станции аэрации попадала чистая вода, а липчане перестали дышать сероводородом и аммиаком.

Сегодня на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила об очередных изменениях параметров муниципальной казны.



Объемы городского бюджета по доходам и расходам увеличены на 959 млн рублей. Увеличен также объем дотаций на поддержку мер по сбалансированности бюджета из областной казны на 215 млн рублей.



Основные траты бюджета, за которые проголосовали депутаты, это расходы на приобретение нового пассажирского транспорта (субсидия на это из областного бюджета составила 368,5 млн рублей плюс 40,4 миллиона - на электробусы), на строительство школы на Манеже (176 млн рублей), ясельных групп (140 млн рублей), на проектирование строительства комплекса очистных сооружений по переработке илового осадка в МУП «Липецкая станция аэрации», 10 млн рублей - на ремонт ДЮСШ-10…



Депутат Николай Быковских, как обычно, поинтересовался тем, как и когда будут получать новые квартиры жители аварийных домов. Заместитель председателя департамента ЖКХ Елена Бабикова сообщила, что уже принята федеральная программа переселения до 2025 года. 1 апреля будет принята соответствующая региональная программа. Как она будет работать в Липецке, пока не ясно, но чиновники уже считают, что под переселение попадут дома, признанные аварийными в 2012-2018 годах. Так, в бюджете города Липецка предполагается в этом году софинансировать эту программу в размере 145 млн рублей.



Особый разговор на комиссии вызвали затраты на проектирование комплекса очистных сооружений в МУП «Липецкая станция аэрации».



Директор МУПа Евгений Лисаконов сообщил депутатам, что новый комплекс очистных сооружений улучшит экологическую ситуацию в Липецке:



- 65 миллионов рублей - это средства на проектирование пяти объектов. Капиталовложения на реализацию проектов составят 1,5 миллиарда рублей.



Евгений Лисаконов сообщил о необходимости решения пяти проблем станции аэрации. Во-первых, необходимо построить новый цех обезвоживания илового осадка. Существующий цех работает с 2000 года. Пять его фильтр-прессов себя уже изжили. Во-вторых, необходимо перерабатывать иловый осадок путем совершенно новой для «ЛиСы» технологии.



- Термофильная обработка предполагает сбраживание получающегося после очистки сточных вод твердого осадка, добычу из него природного газа, вырабатывание с его помощью электроэнергии, получение удобрений.



Третий объект предполагает избавление липчан от неприятных запахов. Дегазация будет предполагать очистку, по словам Евгения Лисаконова, дурнопахнущих веществ от аммиака и сероводорода.



Четвертый объект - это новый аэротенк (чаша, в которой воздух, вводимый с помощью пневматических или механических аэраторов, перемешивает сточную воду с активным илом и насыщает ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности обеззараживающих ее бактерий), поскольку трех существующих уже недостаточно для чистоты воды по ГОСТу, сбрасываемой в реку Воронеж. Аэротенк обойдется в 400 млн рублей.



Пятый объект - комплекс доочистки воды. Его предполагаемая цена - 500 млн рублей.



- Эти 65 миллионов будут потрачены на проектирование. Этого пока достаточно для начала процесса проектирования, - сообщил депутатам Евгений Лисаконов.



По словам Евгения Лисаконова, «ЛиСА» включена в утвержденную схему федерального финансирования. Как только появится проект, появятся и федеральные средства на реализацию программы «Чистая вода».



Напомним, что не так давно МУП «Липецкая станция аэрации» недавно освоила 311 млн рублей кредита Европейского банка реконструкции и развития, но жизнь потребовала продолжения обновления основных средств муниципального предприятия.



С учетом принятых комиссией изменений доходы городского бюджета составят 12 млрд рублей, расходы - 12,8 миллиарда. Дефицит бюджета составит 856 млн рублей.



