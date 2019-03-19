Общество

сегодня, 15:32

Мэрия сохранила льготный проезд для садоводов

21 2943
#сады
3
Мэрия сохранила льготный проезд для садоводов

Федеральные и региональные льготники будут по-прежнему ездить бесплатно.

Сегодня на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета мэрия сообщила депутатам о сохранении бесплатного льготного проезда для садоводов.

По словам председателя дептранса городской администрации Александра Алынина, в прошлом году по 13 сезонным маршрутам было перевезено чуть больше миллиона садоводов, из которых 885 тысяч - федеральные и региональные льготники. По мнению аудиторов Счетной палаты Липецка, для сохранения бесплатного проезда необходимо выделить перевозчикам из городского бюджета в 2019 году 8 млн рублей. И эти деньги, как стало известно сегодня, чиновники в казне нашли.

Начало сезонных перевозок в Липецке - 1 апреля, конец - 31 октября.
21 2943
#сады
3

Комментарии (21)

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Дмитрий

12 минут назад
А кто является и кто не является федеральным или региональным льготником?
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Порошенко

42 минуты назад
И беженцы моей страны тоже будут ездить бесплатно в вашей стране
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БРАВО!

сегодня, 20:36
евлампий, Бис!
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666 маршрут

сегодня, 20:31
пустят от соборной до заборной платный выход от 100 00 тыщ
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тербунатор и гребянёк

сегодня, 20:28
энто наше дастижение
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А для детей какие льготы за проезд?

сегодня, 19:25
Садоводы кто зарабатывает, кто пенсию получает, а дети не зарабатывают. Почему они ездят за полную стоимость?
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евлампий

сегодня, 19:17
ну вот и славно буду ездить до посинения пока шофер ня выганя я яго тады бадикам ахярячу курву эдкыю шоб знал пралич как к старику делать замячанья .Я яму тады все калесы пакалю скабою каторыя осталась от избы каторая сгарела я эту скабу вязде с сабою нашу за пазухой чтоб такия как этат шофер мне ничаво ни гаварили .Гасударства дала мне льготнай праезд так будь любезян вязи и не толкуй боляй. Я картошки насажаю а па осяни убяру вот и буду барян .Накапываю абычна мяшков па сорак и буду вазить их в автобуси и тока пускай заикнетса этат курва шоб за багаж я заплатил я яму тады дам заплати я тады дам не абрадвыйца . А сад у мине в метталлурги 3 и памядорчики у мине там будуцть и лучек тока вот Казинския суки подваровывають ну няхай я их вилами закалю
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Дипартамент транспорта

сегодня, 18:19
Все так, но автобусов мало, на кого хватит 1 раз в день. Но бесплатно!
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надежда

сегодня, 17:42
Как узнать будет ходить 41 маршрут сады Дачный 5 - п.Матырский, или опять 2 раза в день.
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Садовод

сегодня, 17:16
Редакция не в теме. Если 88% от перевезённых - льготники, а остальные платят по грабительскому тарифу, то не нужно всех под одну гребёнку. Во-вторых, далеко не все пенсионеры льготники. Зато все они нищие. В-третьих, 50% от грабительского тарифа это далеко не бесплатно!!!
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