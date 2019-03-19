Мэрия сохранила льготный проезд для садоводов

Федеральные и региональные льготники будут по-прежнему ездить бесплатно.

Сегодня на заседании бюджетной комиссии Липецкого горсовета мэрия сообщила депутатам о сохранении бесплатного льготного проезда для садоводов.



По словам председателя дептранса городской администрации Александра Алынина, в прошлом году по 13 сезонным маршрутам было перевезено чуть больше миллиона садоводов, из которых 885 тысяч - федеральные и региональные льготники. По мнению аудиторов Счетной палаты Липецка, для сохранения бесплатного проезда необходимо выделить перевозчикам из городского бюджета в 2019 году 8 млн рублей. И эти деньги, как стало известно сегодня, чиновники в казне нашли.



Начало сезонных перевозок в Липецке - 1 апреля, конец - 31 октября.