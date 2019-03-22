сегодня, 15:08
Олега Бойцова суд приговорил к штрафу в один миллион рублей
Советский районный суд Липецка вынес решение по делу руководителя ООО «Строительная Компания» Олега Бойцова.
За сокрытие средств предприятия за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, директору ООО "Строительная компания" Олегу Бойцову назначен штраф в один миллион рублей.
По версии следствия, Олег Бойцов, зная об аресте счетов компании, в связи с более чем 10-миллионной задолженностью по налогам и страховым взносам, путем производства взаиморасчётов со своими дебиторами через третьих лиц, умышленно воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки, направив сокрытые более 9 млн рублей на платежи, не имеющие приоритета перед уплатой обязательных платежей в бюджет.- Меня фактически обвиняют в том, что я платил своим рабочим вбелую рыночную зарплату, доходившую до 40 тысяч рублей. А по муниципальным контрактам я должен был платить строителям по 16-18 тысяч рублей. Но где бы я нашел квалифицированных специалистов на такую зарплату? Поэтому та сумма, которая фигурирует в материалах уголовного дела, - это неоплаченные налоги на белую зарплату, которые не были учтены в расценках по муниципальным контрактам. Но те суммы налогов, которые я был должен заплатить государству по муниципальным налогам, я все отдал, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Олег Бойцов.
В минувший понедельник Олег Бойцов добровольно отказался от мандата депутата городского Совета, понимая, что ему будет вынесен обвинительный приговор.
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