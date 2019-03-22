Олега Бойцова суд приговорил к штрафу в один миллион рублей

Советский районный суд Липецка вынес решение по делу руководителя ООО «Строительная Компания» Олега Бойцова.

За сокрытие средств предприятия за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, директору ООО "Строительная компания" Олегу Бойцову назначен штраф в один миллион рублей.

По версии следствия, Олег Бойцов, зная об аресте счетов компании, в связи с более чем 10-миллионной задолженностью по налогам и страховым взносам, путем производства взаиморасчётов со своими дебиторами через третьих лиц, умышленно воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки, направив сокрытые более 9 млн рублей на платежи, не имеющие приоритета перед уплатой обязательных платежей в бюджет.