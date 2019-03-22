Общество
13 минут назад
Лучший проект реконструкции Быханова сада выберут сами липчане
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Липчанам предлагают определить лучший проект реконструкции Быханова сада.
Четыре концепции благоустройства парка «Быханов сад» размещены на информационном портале «Развиваем Липецкую область вместе». Горожанам предлагают проголосовать за одну, наиболее полно, на их взгляд, отражающую предназначение и наполнение рекреационной зоны в историческом центре Липецка.
Архитектурно-планировочные решения обустройства Быханова сада были рассмотрены на заседании рабочей группы по благоустройству парка. Вниманию руководителей администрации региона и города, членов комиссии, представителей инвестора проекта – «Сбербанка России», профессиональных экспертов было предложено семь концепций развития парка. Свои работы презентовали архитекторы и дизайнеры из Москвы, Воронежа, Липецка, Белгорода, Казани.
Отбор проектов для дальнейшей реализации осуществлялся по четырем критериям: актуальность дизайна концепции и соответствие урбанистическим тенденциям, привлекательность для массового пребывания людей, единство стилистического решения, соответствие проектных решений объему выделенных средств и требуемым срокам проведения работ. В результате члены комиссии выбрали четыре предложения обустройства рекреационной зоны – два московских, белгородское и казанское.
Авторы предусматривают сохранение исторически сложившейся значимости парка с ботаническим садом, выделением трех основных зон – спортивной, культурно-развлекательной и рекреационной, создание симбиоза общественного и рекреационного пространства.
Как известно, инициативу врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о реконструкции Быханова сада поддержал «Сбербанк России», выделив на его благоустройство 127 миллионов рублей. После утверждения проектировщика, начнётся оформление рабочей документации. Работы на объекте должны стартовать в конце весны. Реализация проекта намечена на август 2019 года.
Архитектурно-планировочные решения обустройства Быханова сада были рассмотрены на заседании рабочей группы по благоустройству парка. Вниманию руководителей администрации региона и города, членов комиссии, представителей инвестора проекта – «Сбербанка России», профессиональных экспертов было предложено семь концепций развития парка. Свои работы презентовали архитекторы и дизайнеры из Москвы, Воронежа, Липецка, Белгорода, Казани.
Отбор проектов для дальнейшей реализации осуществлялся по четырем критериям: актуальность дизайна концепции и соответствие урбанистическим тенденциям, привлекательность для массового пребывания людей, единство стилистического решения, соответствие проектных решений объему выделенных средств и требуемым срокам проведения работ. В результате члены комиссии выбрали четыре предложения обустройства рекреационной зоны – два московских, белгородское и казанское.
Авторы предусматривают сохранение исторически сложившейся значимости парка с ботаническим садом, выделением трех основных зон – спортивной, культурно-развлекательной и рекреационной, создание симбиоза общественного и рекреационного пространства.
Как известно, инициативу врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о реконструкции Быханова сада поддержал «Сбербанк России», выделив на его благоустройство 127 миллионов рублей. После утверждения проектировщика, начнётся оформление рабочей документации. Работы на объекте должны стартовать в конце весны. Реализация проекта намечена на август 2019 года.
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