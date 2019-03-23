Происшествия

сегодня, 11:22

Игорь Артамонов выразил соболезнования жертвам пожара в Хлевенском районе

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#ЧП #пожар
Игорь Артамонов выразил соболезнования жертвам пожара в Хлевенском районе

Врио губернатора пригрозил пренебрегающим правилами противопожарной безопасности работодателям уголовной отвественностью. 

Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром в селе Конь-Клодезь Хлевенского района в пожаре в хозяйственном ангаре погибли четыре работника сельского предприятия.

На трагедию отреагировал врио губернатора региона Игорь Артамонов: 

- Выражаю соболезнования родственникам погибших. Со стороны администрации области и района их семьям будет оказана вся необходимая поддержка. Компетентные органы уже начали проверку причин этой трагедии. Уже известно, что склады не был оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это - недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Мы будем настойчиво рекомендовать всем нашим предприятиям провести в срочном порядке аудит своих противопожарных систем. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жестокие меры воздействия. Вплоть до  уголовной ответственности. 
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#ЧП #пожар

Комментарии (10)

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ВИКТОР БУРЯКОВ

19 минут назад
235235, Безмозговый
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235235

29 минут назад
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Государство довольно

32 минуты назад
Пенсии платить не надо. А нельзя установить, кто подписал из пожарников разрешение и его семью оставить без кормильца? Пусть передачи ему в тюрьму носят! Или сейчас завопят, что это жестоко?
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Наверное и и пожарного выхода

41 минуту назад
Не было, или закрыт наглухо, как часто бывает. Вот и попали мужики в дымовой капкан. Земля пухом
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Нарколог

сегодня, 12:02
ВИКТОР БУРЯКОВ, Поддерживаю. Не дай бог кому пережить такую трагедию.
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суровый

сегодня, 11:53
пусть земля им будет пухом,а куда смотрели пожарные пусть разбирается с.к.
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паша

сегодня, 11:52
не знал что это обязанности губернатора... я думал что прокуратура только занимается уголовщиной
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ВИКТОР БУРЯКОВ

сегодня, 11:47
Самые искренние соболезнования хлевенцам,семьям погибших кормильцев.
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ЖОРА

сегодня, 11:46
здесь пахнет тухлым непонятно ни кому
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Выражаю соболезнование

сегодня, 11:41
Очень страная смерть 4 людей
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