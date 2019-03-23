Происшествия
сегодня, 11:22
Игорь Артамонов выразил соболезнования жертвам пожара в Хлевенском районе
Врио губернатора пригрозил пренебрегающим правилами противопожарной безопасности работодателям уголовной отвественностью.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром в селе Конь-Клодезь Хлевенского района в пожаре в хозяйственном ангаре погибли четыре работника сельского предприятия.
На трагедию отреагировал врио губернатора региона Игорь Артамонов:
- Выражаю соболезнования родственникам погибших. Со стороны администрации области и района их семьям будет оказана вся необходимая поддержка. Компетентные органы уже начали проверку причин этой трагедии. Уже известно, что склады не был оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это - недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Мы будем настойчиво рекомендовать всем нашим предприятиям провести в срочном порядке аудит своих противопожарных систем. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жестокие меры воздействия. Вплоть до уголовной ответственности.
На трагедию отреагировал врио губернатора региона Игорь Артамонов:
- Выражаю соболезнования родственникам погибших. Со стороны администрации области и района их семьям будет оказана вся необходимая поддержка. Компетентные органы уже начали проверку причин этой трагедии. Уже известно, что склады не был оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это - недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Мы будем настойчиво рекомендовать всем нашим предприятиям провести в срочном порядке аудит своих противопожарных систем. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жестокие меры воздействия. Вплоть до уголовной ответственности.
ВИКТОР БУРЯКОВ
235235
Государство довольно
Наверное и и пожарного выхода
Нарколог
суровый
паша
ВИКТОР БУРЯКОВ
ЖОРА
Выражаю соболезнование