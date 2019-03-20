Политика

сегодня, 08:43

Олег Бойцов добровольно отказывается от мандата депутата городского Совета

13 1541
#Олег Бойцов
Олег Бойцов добровольно отказывается от мандата депутата городского Совета

Парламентарий стал фигурантом двух уголовных дел.

Депутат Липецкого городского Совета Олег Бойцов добровольно сдает свой мандат. Решение о снятии с него полномочий примет ближайшая сессия горсовета.

Напомним, что Олег Бойцов фигурирует в двух уголовных делах. Как и.о. директора ООО «ЛИСК» - по факту заявлений обманутых дольщиков УМВД РФ по Липецкой области возбудила дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Также Олега Бойцова как руководителя ООО «Строительная Компания»обвиняют в сокрытии крупной денежной суммы, за счет которой должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. На сайте прокуратуры области сказано, что, по версии следствия, «обвиняемый, руководитель одной из липецких строительных компаний, зная об аресте счетов компании, в связи с более чем 10-миллионной задолженностью по налогам и страховым взносам, путем производства взаиморасчётов со своими дебиторами через третьих лиц, умышленно воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки, направив сокрытые более 9 млн рублей на платежи, не имеющие приоритета перед уплатой обязательных платежей в бюджет». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

- Меня фактически обвиняют в том, что я платил своим рабочим вбелую рыночную зарплату, доходившую до 40 тысяч рублей. А по муниципальным контрактам я должен был платить строителям по 16-18 тысяч рублей. Но где бы я нашел квалифицированных специалистов на такую зарплату? Поэтому та сумма, которая фигурирует в материалах уголовного дела, - это неоплаченные налоги на белую зарплату, которые не были учтены в расценках по муниципальным контрактам. Но те суммы налогов, которые я был должен заплатить государству по муниципальным налогам, я все отдал, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Олег Бойцов.


13 1541
#Олег Бойцов

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Путен

13 минут назад
А ПОЧЕМУ ОН ДО СИХ ПОР НКЕ СНЯТ ТО? ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ! НАДО РАЗГОНЯТЬ ВСЮ ЭТУ ШУШЕРУ И СОТАЛЬНЫХ ПРОВЕРИТЬ
ответить

Следакам на заметку

23 минуты назад
Так же пускай раскажет как с Гулей бюджетные деньги пилили. Ведь все почти в городе ( стройки бюджетные ) находились под Строительной компании. Зато денег страителям не было или доставались копейки. Дедсады,школы и так далие .И где же мои 40 тысяч ,минимум 20-25 ито все родленки и 2-3 суботы .А если здача или сроки то вооще без выходных. И прпробуй сказать про зарплату ( увальнение с 15 т на руки .) Такая же ситуация с эконом зоной.
ответить

Мотя

38 минут назад
Кстати, сидит без удавки на шее, галстука. Выход из липецкой матрицы
ответить

С конфискацией

40 минут назад
Пускай назавет по именно каму он платил белые зрплаты? Но даже последие время 2-3 года не мог вооще с рабочими нармально разговаривать. Как какбудто царь. И если что не нравилось увольнял безвсяких выплот, а людей подоговорам просто ставил в такие условия что работали за граши. Хотя в договорах другие условия и цены . И не кто ему был не указ ,он же депутат и царь.
ответить

КОНСТАНТИН БОРОВСКИХ

41 минуту назад
Эх Олег!Говорил я тебе небери на работу этого ворюгу Полякова, от него все беды!
ответить

Арифметика

42 минуты назад
От перестановки едерастов сумма не меняется. Пока они в горсовете ( как и в стране) будут в большинстве-толку не будет.
ответить

Silence

сегодня, 09:07
ГОСПОДА , а кто же будет голосовать за принятие ОТСТАВКИ лучшего МЭРа , всех времён и народов ! ККККВОРУМ , то будет ? Или навеки вечные , СЕРГЕЙ ! ? (от УЖАСА заламываю руки и КРИЧУ )
ответить

Артамончик

сегодня, 09:06
* козлов по полной да с конфискацией и будет тебе счастье
ответить

Silence

сегодня, 09:04
причём , когда ОЛЕЖЕКА в ЛОБ спрашивали , ты от какой партии , он ЛОВКО виляя хвостом , говаривал , ПАРТИЙНАЯ принадлежность неважна , ВАЖНЫ ДЕЛА !
ответить

гость

сегодня, 09:03
Ври больше! По взгляду видно,что дела темные успешно проворачивал.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Сергей Иванов подал в отставку
#администрация Липецка #Сергей Иванов
445
Сергей Иванов подал в отставку

14.03.2019 14:28

Политика
В Липецке согласован митинг в поддержку повышения пенсионного возраста до 120 лет
#митинг #пенсионная реформа
313
В Липецке согласован митинг в поддержку повышения пенсионного возраста до 120 лет

11.03.2019 14:38

Политика
На акцию в защиту свободного интернета в Липецке вышел один человек
#пикет #свободный интернет
97
На акцию в защиту свободного интернета в Липецке вышел один человек

10.03.2019 18:10

Политика
Игорь Артамонов объявил выговор главному строителю области
#кадры
157
Игорь Артамонов объявил выговор главному строителю области

04.03.2019 19:06

Политика
Мэрия Липецка не согласовала митинг в поддержку повышения пенсионного возраста
#пенсионный возраст #митинг
197
Мэрия Липецка не согласовала митинг в поддержку повышения пенсионного возраста

04.03.2019 10:57

Политика
Второе повышение пенсионного возраста
#Удивительное #нас удивили.
24
Второе повышение пенсионного возраста

03.03.2019 22:51

Политика