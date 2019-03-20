Олег Бойцов добровольно отказывается от мандата депутата городского Совета

Парламентарий стал фигурантом двух уголовных дел.

Депутат Липецкого городского Совета Олег Бойцов добровольно сдает свой мандат. Решение о снятии с него полномочий примет ближайшая сессия горсовета.



Напомним, что Олег Бойцов фигурирует в двух уголовных делах. Как и.о. директора ООО «ЛИСК» - по факту заявлений обманутых дольщиков УМВД РФ по Липецкой области возбудила дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Также Олега Бойцова как руководителя ООО «Строительная Компания»обвиняют в сокрытии крупной денежной суммы, за счет которой должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. На сайте прокуратуры области сказано, что, по версии следствия, «обвиняемый, руководитель одной из липецких строительных компаний, зная об аресте счетов компании, в связи с более чем 10-миллионной задолженностью по налогам и страховым взносам, путем производства взаиморасчётов со своими дебиторами через третьих лиц, умышленно воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки, направив сокрытые более 9 млн рублей на платежи, не имеющие приоритета перед уплатой обязательных платежей в бюджет». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.



- Меня фактически обвиняют в том, что я платил своим рабочим вбелую рыночную зарплату, доходившую до 40 тысяч рублей. А по муниципальным контрактам я должен был платить строителям по 16-18 тысяч рублей. Но где бы я нашел квалифицированных специалистов на такую зарплату? Поэтому та сумма, которая фигурирует в материалах уголовного дела, - это неоплаченные налоги на белую зарплату, которые не были учтены в расценках по муниципальным контрактам. Но те суммы налогов, которые я был должен заплатить государству по муниципальным налогам, я все отдал, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Олег Бойцов.





