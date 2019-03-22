Дело о хищениях средств оборонзаказа: липецкие предприниматели могли выдавать старые станки за новые

21 марта в домах учредителей липецкого станкостроительного предприятия сотрудники ФСБ и МВД провели обыски.

Как сегодня сообщили в ФСБ России, следственные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве , возбужденного по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. Кроме Липецка следственные действия проходят в Санкт-Петербурге и Москве.

По одной из версий, у правоохранителей возникли вопросы к продукции липецкого станкостроительного предприятия. Якобы свои станки завод делал на базе советских станин. Их модернизировали, и конечный продукт выдавали за абсолютно новое оборудование.