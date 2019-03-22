Происшествия

28 минут назад

Дело о хищениях средств оборонзаказа: липецкие предприниматели могли выдавать старые станки за новые

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#обыск #хищения
Дело о хищениях средств оборонзаказа: липецкие предприниматели могли выдавать старые станки за новые

21 марта в домах учредителей липецкого станкостроительного предприятия сотрудники ФСБ и МВД провели обыски. 

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Как сегодня сообщили в ФСБ России, следственные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. Кроме Липецка следственные действия проходят в Санкт-Петербурге и Москве.

По одной из версий, у правоохранителей возникли вопросы к продукции липецкого станкостроительного предприятия. Якобы свои станки завод делал на базе советских станин. Их модернизировали, и конечный продукт выдавали за абсолютно новое оборудование. 

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#обыск #хищения

Комментарии (3)

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123

6 минут назад
Страна в которой сама власть занимается воровством о чем мы вообще говорим?Ё!
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Артём

8 минут назад
Удивительно, только завод вышел на серьезные мощности, стал поставлять станки за границу и на тебе...(
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Не всё

9 минут назад
Оказывается советское добро ещё распродано.
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