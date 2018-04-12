Общество

сегодня, 10:58

Полку плагиаторов прибыло?

14 1297
#Диссернет
Полку плагиаторов прибыло?

Депутат областного Совета, координатор «Открытой России» в Липецкой области Олег Хомутинников продолжает разоблачать научные труды высокопоставленных должностных лиц региона.

Олег Хомутинников ранее заявлял, что большое количество заимствований творческое сообщество «Диссернет» выявило в кандидатских диссертациях уполномоченного по правам ребенка, бывшего вице-губернатора Людмилы Кураковой, и председателя избирательной комиссии Липецкой области, бывшего-вице-губернатора Юрия Алтухова. На этот раз парламентарий уличил в краже из чужой докторской диссертации действующего вице-губернатора Липецкой области, кандидата экономических наук Николая Тагинцева.

- В недавнем отчете перед депутатами регионального парламента губернатор Липецкой области Олег Королев, говоря о сельском хозяйстве, вспомнил своего заместителя Николая Тагинцева. Я решил посмотреть является ли этот чиновник-долгожитель кандидатом наук и выяснил, что он такой же плагиатор, как и два других бывших вице-губернатора Юрий Алтухов и Людмила Куракова, - говорит GOROD48 Олег Хомутинников.

По данным депутата, свою научную работу «Формирование инновационного механизма развития аграрной сферы регионального АПК» Николай Федорович защитил 10 ноября 2007 года. Кандидатскую диссертацию чиновник защитил в Воронежском государственном аграрном университете (членом диссертационного совета этого учебного заведения является бывший заведующий кафедрой экономики и экономического анализа Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, доктор экономических наук, профессор Николай Нечаев). Олег Хомутинников считает, что именно докторская работа «Системное развитие предприятий АПК в условиях переходной экономики: теория, методология, практика», написанная Нечаевым в 2006 году, была практически полностью переписана Николаем Тагинцевым. Заимствования из нее обнаружены на 83 страницах.

- Научным руководителем Николая Тагинцева был работающий во ВГАУ профессор, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ Константин Терновых. Сейчас Константин Семенович председатель диссертационного совета, членом которого является Николай Нечаев. Он же выступал научным консультантом Николая Нечаева при написании им докторской диссертации. Не могу ничего утверждать, но как-то странно, что научный руководитель не заметил у своего подопечного 83 страницы заимствований из работы, которую он же консультировал всего лишь год назад. Вот уж не знаю, сам ли господин Тагинцев решил воспользоваться трудом своего земляка или это была идея научного руководителя, но результат для Липецкой области получился, мягко говоря, печальный - уже, как минимум третий плагиатор из команды действующего губернатора, - говорит Олег Хомутинников.

Обращает на себя внимание и тот факт, что все чиновники садились за написание диссертаций в зрелом возрасте и статусе. Юрий Алтухов защитился в 55 лет, Людмила Куракова - в 51 год, Николай Тагинцев - в 53.
14 1297
#Диссернет

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Странник

4 минуты назад
Что за полка плагиаторов?
ответить

УчОный

8 минут назад
Это виликие учоные и практики! Они сами песали свои работы, думоли, четали летературу .Поэтому обвенять их нелбзя они все смагли сами сделать.
ответить

Зоолог

13 минут назад
Ненавижу собак! Сегодня в очередной раз вступил в собачье говно. Левой ногой. И мне снова, как инвалиду, в автобусе уступили место и отошли подальше. Это просто злой рок какой-то. Ох быда, бяда!
ответить

Аурелиано

18 минут назад
Господин * - кончай пиариться! Сроки давности все прошли!
ответить

Вера Петровна

27 минут назад
Олег Петрович сам доктор экономических наук, и команду подобрал себе под стать, почти все имеют ученые степени в области экономики. Олег Петрович неоднократно твердил о "могучем рывке" в экономике. И вот Путин это услышал и сказал нам нужен рывок. Я уверена, нас ожидает экономическое чудо!
ответить

Иван

48 минут назад
Было время бардака в науке. Тогда и плодились кандидаты и доктора из числа чиновникоа и миллионеров. Да и двигали они не естественные науки, так что вреда не принесли. А их изыскания в области никому сейчас не нужны. Чубайсовскую диссертацию даже найти сейчас не могут. Так стоит ли сейчас попусту сотрясать воздух. Лучше бы занялся депутат своими депутатскими делами. Больше пользы.
ответить

Пак Джон Хи

51 минуту назад
точно. у этого биомусора с полей области амбиций через край.кто бы они были при совке вместе с плешивым фюрером?
ответить

Мэр

58 минут назад
липчанин, для красивой визитки. Амбиций у вчерашних свекловодов много, вот они все в науку и прут.
ответить

ПЕРЕЦ

сегодня, 11:39
ЕСЛИ ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ ГРАММ СОВЕСТИ НИКОЛАЙ УЙДИ НЕ ПОЗОРЬ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ
ответить

липчанин

сегодня, 11:37
интересно, идет ли доплата 3,5 тыс рублей за диссертацию чиновникам, или её получают только преподаватели и научные сотрудники. Для чиновника такого ранга 3,5тыс. это сущие копейки. Непонятно зачем им это надо, или как говорится в жизни всё пригодится.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На площади Победы в Липецке демонтируют контактную троллейбусную сеть
#транспорт
1
На площади Победы в Липецке демонтируют контактную троллейбусную сеть

28 минут назад

Общество
Олег Королев. 20 лет на «боевом» посту
#архив #Олег Королев
9
Олег Королев. 20 лет на «боевом» посту

45 минут назад

Общество
В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в два раза
#смертность #демография
18
В Тербунском районе смертность превышает рождаемость в два раза

сегодня, 10:46

Общество
В Добром на торги выставили «дом терпимости»
#недвижимость
10
В Добром на торги выставили «дом терпимости»

сегодня, 10:45

Общество
В Лев-Толстовском районе не занимаются отловом бродячих животных
#отлов животных
13
В Лев-Толстовском районе не занимаются отловом бродячих животных

сегодня, 10:31

Общество
Зарезавший собутыльника сдался правосудию
#убийство
Зарезавший собутыльника сдался правосудию

сегодня, 10:24

Общество