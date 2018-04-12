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Полку плагиаторов прибыло?
Депутат областного Совета, координатор «Открытой России» в Липецкой области Олег Хомутинников продолжает разоблачать научные труды высокопоставленных должностных лиц региона.
- В недавнем отчете перед депутатами регионального парламента губернатор Липецкой области Олег Королев, говоря о сельском хозяйстве, вспомнил своего заместителя Николая Тагинцева. Я решил посмотреть является ли этот чиновник-долгожитель кандидатом наук и выяснил, что он такой же плагиатор, как и два других бывших вице-губернатора Юрий Алтухов и Людмила Куракова, - говорит GOROD48 Олег Хомутинников.
По данным депутата, свою научную работу «Формирование инновационного механизма развития аграрной сферы регионального АПК» Николай Федорович защитил 10 ноября 2007 года. Кандидатскую диссертацию чиновник защитил в Воронежском государственном аграрном университете (членом диссертационного совета этого учебного заведения является бывший заведующий кафедрой экономики и экономического анализа Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, доктор экономических наук, профессор Николай Нечаев). Олег Хомутинников считает, что именно докторская работа «Системное развитие предприятий АПК в условиях переходной экономики: теория, методология, практика», написанная Нечаевым в 2006 году, была практически полностью переписана Николаем Тагинцевым. Заимствования из нее обнаружены на 83 страницах.
- Научным руководителем Николая Тагинцева был работающий во ВГАУ профессор, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ Константин Терновых. Сейчас Константин Семенович председатель диссертационного совета, членом которого является Николай Нечаев. Он же выступал научным консультантом Николая Нечаева при написании им докторской диссертации. Не могу ничего утверждать, но как-то странно, что научный руководитель не заметил у своего подопечного 83 страницы заимствований из работы, которую он же консультировал всего лишь год назад. Вот уж не знаю, сам ли господин Тагинцев решил воспользоваться трудом своего земляка или это была идея научного руководителя, но результат для Липецкой области получился, мягко говоря, печальный - уже, как минимум третий плагиатор из команды действующего губернатора, - говорит Олег Хомутинников.
Обращает на себя внимание и тот факт, что все чиновники садились за написание диссертаций в зрелом возрасте и статусе. Юрий Алтухов защитился в 55 лет, Людмила Куракова - в 51 год, Николай Тагинцев - в 53.
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