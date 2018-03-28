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Олег Хомутинников: «Кандидатская диссертация главы облизбиркома - плагиат»

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#Диссернет #Юрий Алтухов
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Олег Хомутинников: «Кандидатская диссертация главы облизбиркома - плагиат»

Руководитель ведомства в ответ заявляет, что защищал работу дважды.

Депутат областного Совета, координатор «Открытой России» в Липецкой области Олег Хомутинников продолжает свое наступление на бывших вице-губернаторов. После его безответного наезда на областного детского омбудсмена Людмилу Куракову, которую он обвинил в плагиате, «беспривязный» парламентарий (прошедший в облсовет по спискам ЛДПР, а потом исключенный из партии) в этот раз напал на председателя облизбиркома Юрия Алтухова.

В его кандидатской диссертации, защищенной в конце 2004 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина под названием «Особенности обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на уровне региона» (тогда Юрий Алтухов был заместителем главы администрации области), научное сообщество «Диссернет» обнаружило заимствования аж на 63 страницах.

- Скорее всего, как и в случае с уполномоченным по правам ребенка, власти региона попытаются отмолчаться и не комментировать обвинения в фальсификации, - говорит Олег Хомутинников. - Я внес в декабре прошлого года в областной Совет запрос к госпоже Кураковой с просьбой прокомментировать это публичное разоблачение, но комитет по законодательству и правовым вопросам отклонил мою инициативу, в буквальном смысле «заболтав» этот вопрос на своем заседании.

И вот спустя месяца после отклонения своего запроса, Хомутинников обнародует новое разоблачение еще одного бывшего вице-губернатора.

- На этот раз речь идет о человеке, который недавно провел в области выборы президента России, - говорит парламентарий. - Допускать даже мысль о том, что такой человек может быть мошенником - весьма ответственно, поскольку это дискредитирует всю систему выборов в регионе, где губернатор, кстати, не сменяется уже 20 лет. Возможно, эта история будет интересна международным наблюдателям ОБСЕ, которые готовят свой независимый доклад о проведении президентских выборов в России. Мы должны быть уверены в том, что в Липецкой области не было украдено ни одного голоса, поданного за зарегистрированных кандидатов в президенты.

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Сам Юрий Алтухов после успешных для себя выборов и по явке избирателей, и по количеству голосов, отданных за действующего президента, ушел в отпуск. Но даже находясь не на работе, ответил на звонок GOROD48.

- Я кандидатскую защищал дважды. Сначала на диссертационном совете, потом - в ВАКе. И мне депутат Хомутинников не задал лично вопросов по моей диссертации. Мне это, кстати, не безразлично. Пусть спросит - я отвечу, - сказал отпускник.

Но вопрос GOROD48 о том, писал ли он сам свою диссертацию, Юрия Алтухова только насмешил.

- Давайте не будем говорить об этом. Есть много других интересных для разговора тем, - сказал председатель облизбиркома.
25 1588
#Диссернет #Юрий Алтухов
4

Комментарии (25)

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Он же и говорить не умеет

5 минут назад
Как сопли жуёт во рту,два слова связать не может,там не выше ПТУ образование,жополиз королевский?
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о каг !

5 минут назад
О черт!!! уж и не знаю как изловчиться ?Невинное слово Де.ет ( буква "б" пропущена) не проходит. Вот цирк.
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о каг !

9 минут назад
Робот - цензор у ресурса ему под стать. Слова х а л т у р щ и к и д * не пропускает. Ладно допустим в д * е нецензурный корень разглядел ( хотя идиотизм полный) , но вот чем х а л т у р щ и к ему не угодил ?- загадка.
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Кто его знает

9 минут назад
Алтухов. Кандидат наук. Цирк. Кто с ним общался - засомневается, что он школу среднюю закончил. так - семилетка усманская. Колхоз беспробудный.
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Липчанин

11 минут назад
Да Алтухов же больше 1 минуты не умеет говорить, в ВЕДЬ РЕЧЬ - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ СОЗНАНИЯ И МОЗГОВОЙ деятельности.
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Язык до Киева доведёт!

12 минут назад
Олег проверь докторскую лесного экономиста Королева! Кто ему ее писал ? Унего работает только язык.
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о каг !

16 минут назад
Прочитал про Куракову - чиста-а-а из любопытства. Мда .. темы- то какие сурьёзные "формирование механизма инновационного развития " ,"обеспечение экономической безопасности" - это вам не хухры -мухры. Так и фонтанируют идеями ,бумаги сколько исписали - а экономика в опе. Писали бы о чем -нибудь попроще , имеющем прикладное значение - типа " как с помощью вантуза увеличить * нефтяной скважины".
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ЗВОНОК

33 минуты назад
ПОГОВОРКА У ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ХОРОШАЯ ВЫБОРЫ ПРОШЛИ КАК НАДО
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Сол

34 минуты назад
Олег, будь другом, проверь диссертацию Надежды Невейкиной. А то она уже доктор!!!!!
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факт

34 минуты назад
но российский чиновник и депутат это безобразная мутация равнодушные твари, именно про них сказано- даже волки имеют чувство жалости, но я жалости не ведаю ибо я человек, это ненасытные ротожопы мешающие нам всем жить по человечески
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