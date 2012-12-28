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Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Общество
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сегодня, 09:50
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Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Суд защитил право участника СВО на прекращение обязательств по кредитам на 1,8 миллиона рублей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, участник СВО неоднократно обращался в банк с заявлением об аннулировании задолженностей. Но ему всё время отказывали, полагая, что льготы по прекращению кредитных обязательств предоставляются только контрактникам Минобороны РФ.
Суд с позицией банка не согласился. Он указал, что истец полностью выполнил контракт и получил удостоверение, согласно которому имеет права и льготы, предусмотренные законом «О ветеранах». Теперь банк должен простить обязательства по кредитным договорам на 1,8 миллиона рублей.
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