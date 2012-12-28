Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться

Суд защитил право участника СВО на прекращение обязательств по кредитам на 1,8 миллиона рублей.

Советский районный суд Липецка рассмотрел иск участника СВО — служившего по контракту в добровольческом формировании — и признал за ним право не возвращать кредиты, выданные до 1 декабря 2024 года. Такая мера поддержки предусмотрена федеральным законодательством.Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, участник СВО неоднократно обращался в банк с заявлением об аннулировании задолженностей. Но ему всё время отказывали, полагая, что льготы по прекращению кредитных обязательств предоставляются только контрактникам Минобороны РФ.Суд с позицией банка не согласился. Он указал, что истец полностью выполнил контракт и получил удостоверение, согласно которому имеет права и льготы, предусмотренные законом «О ветеранах». Теперь банк должен простить обязательства по кредитным договорам на 1,8 миллиона рублей.