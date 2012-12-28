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Происшествия
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сегодня, 09:53
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Липецкая область атакована БПЛА
Режим воздушной опасности действовал в регионе больше семи часов.
Всего с восьми вечера до восьми утра над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областями, Республикой Крым и над Азовским морем перехвачены 868 беспилотников самолётного типа.
Режим воздушной тревоги действовал в Липецкой области с одиннадцати вечера до половины седьмого утра.
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