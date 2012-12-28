Липецкая область атакована БПЛА

Режим воздушной опасности действовал в регионе больше семи часов.



Липецкая область — в числе 12 регионов, над которыми этой ночью сбиты БПЛА, говорится в сводке Минобороны РФ.Всего с восьми вечера до восьми утра над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областями, Республикой Крым и над Азовским морем перехвачены 868 беспилотников самолётного типа.Режим воздушной тревоги действовал в Липецкой области с одиннадцати вечера до половины седьмого утра.