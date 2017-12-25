Становится понятно, почему 6-летний мальчик в Подмосковье попал под колеса «пьяным»

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

В последние семь дней липчане обсуждали коммунальные начисления, поведение водителей автобусов и сотрудников похоронных служб, а также дивились тому, что уснувший на снегу виновник аварии был признан вдруг совершенно вменяемым.

Вот так выглядит абсолютно трезвый водитель «Porsche»







Водитель «Porsche», сбивший 8 декабря пожилую женщину с ребенком, на момент аварии у ДС «Молодежный» в Липецке был абсолютно адекватен (см. фото). Во всяком случае, так утверждает экспертиза, которая не нашла в крови у мужчины следов алкогольного или наркотического опьянения.

Ну-ну, а 6-летний мальчик, которого в апреле этого года в подмосковном Железнодорожном насмерть задавила женщина по имени Ольга Алисова, был абсолютно пьян. Так тоже показала экспертиза.

P. S. Справедливости ради стоит отметить, что следы некоторых видов синтетических наркотиков сложно обнаружить в лабораторных условиях. Следовательно, материально-техническую базу экспертов требуется все время совершенствовать.

Триумфальное банкротство







Скандального бывшего депутата Преображеновского сельсовета Измалковского района Сергея Музалева признали банкротом и освободили от уплаты 107 миллионов рублей. Музалев, который раньше становился фигурантом нескольких уголовных дел, теперь не сможет в течение трех лет занимать руководящие посты (бедняжка!), целых пять лет не будет иметь права брать займы и объявлять себя банкротом.

Нормальный такой зигзаг судьбы: и на свободе, и никому ничего не должен. Правда, руководить больше некем, но можно и в свое удовольствие пожить. Ведь раньше все о народе думал, теперь можно и плодами воспользоваться.

Транспортная карта студента ушла в овердрафт







19-летний студент Богдан Кудряков попробовал проехать по транспортной карте в автобусе. Аппарат оплату не принял, и написал, что остаток средств на карте составляет минус 1530 рублей, то есть паренек еще и должен немалую часть своей стипендии. При этом такое невозможно в принципе, ведь транспортная карта не является кредитной и по ней уйти в минус просто нереально. Но аппарат выдал именно такой результат.

Нас уверяли, нас убеждали, нам клялись, что осенью проблемы с терминалами оплаты исчезнут. Ну, мы-то им верим, правда? Терминалы работают прекрасно, а повышение проезда и новая система оплаты – нам на благо. Интересно, многие ли так думают?

Родственникам усопшей отказались выдавать тело







Невероятная дикость, но это факт: так называемая «Православная похоронная компания» отказалась выдавать родственникам тело умершей женщины. Все потому, что они, дескать, заключили договор с конкурирующей организацией и, следовательно, ничего от «православных могильщиков» не получат.

Давно известно: кому война, а кому – мать родна; кому похороны, а кому – бизнес. И в последнее время таких вопиющих случаев становится все больше. Однажды на кладбище даже… засыпали выкопанную родственниками могилу. Покойники, наверное, на том свете все чаще в гробах переворачиваются, а этим ребятам «без нервов и совести» - хоть святая вода в глаза. И не стесняются называть себя «православными», «милосердными» и всякими другими эпитетами в этом духе. Закон о СМИ и нормы приличия не позволяют подобрать им здесь более подходящий эпитет.

Очередная ловушка на дороге







Не менее 10 машин повредили колеса на улице 9 мая напротив бывшей Больницы скорой медицинской помощи. И все из-за огромной ямы, которая образовалась здесь и которую сложно заметить из-за того, что она наполнена водой.

Зря говорят, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Если эта воронка на наших автомобильных дорогах, то пока дыру заделают, счет пострадавших может пойти на десятки. Берегите себя!

Приказано платить!







Жители дома №2 на улице Ульяны Громовой возмущены начислениями за тепло. В принципе, половина Липецка недовольна начислениями, на жители этого дома – больше всего. А все потому, что за совершенно одинаковые квартиры одной и той же площади, расположенные по единому стояку, людям начислили различную плату за тепло. Разница составляет сотни рублей. А житель дома Александр Шафоростов не поленился взять калькулятор и посчитал, что в декабре 2016 года он заплатил 3364 рубля 11 копеек за тепло при тарифе 1694 рубля за Гкал, а в декабре этого ему предложено заплатить за тепло уже 5543 рубля при не шибко подросшем тарифе - 1766 рублей за Гкал. Получается, что цена Гкал выросла за год на 4%, а платеж в рублях - на 64%!

Оскорбленные жильцы обратились в «Квадру»: там их послали – в управляющую компанию. А в УК «Центральная-Л», которой руководит депутат-бизнесмен Александр Шальнев, просто послали.… В смысле обещали разобраться … когда-нибудь потом.

А чего еще ждать, если в сфере ЖКХ у граждан (или как нас называют депутаты и руководители управляшек – населения) есть только обязанность платить. А права… ну как бы на бумаге тоже есть, однако никто их не видел и многие даже не знает, какие они.

Мать инвалида унижали в автобусе







Мама ребенка-инвалида пожаловалась на унижения. Татьяна Киреева, мать 14-летнего артиста ребят с ограниченными возможностями «Параллели» возвращалась с ребенком с репетиции. С собой у нее была транспортная карта красного цвета, которая дает право на проезд не только инвалиду, но и сопровождающему (без сопровождения они просто не ездят). Как и велят правила проезда, Татьяна приложила карту к валидатору один раз. Но водитель требовал оплатить проезд еще раз, оскорблял женщину, останавливал автобус, чтобы выгнать инвалида и его маму на улицу.

А у нас водитель – это не рядовой шофер, а НАЧАЛЬНИК автобуса. Который все и лучше всех знает, даже если в его голове гуляет ветер. Конфликты с участием этой публики происходят чуть ли не каждый день. Две недели назад автора этих строк умолял водитель 352-го маршрута не выкладывать видео, как он не доезжая 500 метров до конечной остановки, выгнал бабушек на гололед, заявив, что поездка окончена так как ему срочно захотелось кофе. После того, как журналист ему представился, тот сменил борзый тон на униженный и начал канючить: «Не ломайте мне жизнь, пожалуйста. Кто меня еще возьмет на работу с судимостью?!». А перед женщинами с детьми-инвалидами (да и перед бабушками, которых по велению шофера из салона, как ветром сдуло) они короли. И почему-то владельцы маршрутов с «личным составом» тоже никак не работают.

P. S. А с задних пассажирских площадок в адрес Татьяны Киреевой неслось: «Оплатите проезд! Вам же водитель велит! Зачем вы ему настроение портите!». Так и живем.

Машины в кредит берем чаще







Липчане набрали автокредитов на 2,89 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом сумма долг жителей региона увеличился на 40 процентов.

Почему-то, чем беднее мы живем, тем больше берем кредитов и в первую очередь – на авто. Девушки, берегитесь: это раньше парень на машине за пару миллионов был «крутым мачо», теперь же с ним связываться опасно – на нем висит пятилетний кредит.

Ограбление по-становлянски







Гангстер из Станового ограбил местное РайПО. В лучших традициях вестерна ворвался в зал и утащил то, что считал ценным, а именно бутылку винного напитка «Клюква на коньяке» стоимостью 78 рублей. За это теперь по суду будет выполнять обязательные работы в течение 40 часов.

А если бы еще закуску прихватил, то дали бы 600 часов. Хорошо, что «Клюкву» можно не закусывать!

Кража на «Металлурге»







На стадионе «Металлург» неизвестные совершили кражу: утащили из фотогалереи лучших игроков «Металлурга» снимки самого меткого бомбардира в истории Николая Егорова, которому в этом году исполнилось уже 63 года, и первого липчанина, попавшего в московский «Спартак» 66-летнего Виктора Ноздрина.

Вот что значит настоящая популярность! Это когда твои снимки интересны даже на седьмом десятке!

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использованы фото vk.com

