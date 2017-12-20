Кража на стадионе «Металлург»

Ветераны футбола, чьи фотографии унесли неизвестные, отнеслись к произошедшему с юмором и даже некоторой гордостью.

Работники стадиона и сотрудники ФК «Металлург» заметили пропажу… двух фотографий, вывешенных в фойе в галерее легенд липецкого футбола.

Неизвестные присвоили себе снимки лучшего бомбардира в истории «Металлурга» Николая Егорова (на фото) и первого липчанина, попавшего в московский «Спартак», защитника Виктора Ноздрина. Обстоятельств пропажи снимков никто не знает: на стене висит около трех десятков фотографий «легенд», пропали только две.

GOROD48 обратился за комментарием к Николаю Егорову, который сначала не поверил, что его фотография может быть кому-то так сильно нужна, а затем даже испытал некоторую гордость.

- Значит, я по-прежнему еще популярен. Подумать только: мои снимки до сих пор воруют! – заметил знаменитый в прошлом игрок, которому 12 декабря исполнилось 63 года.

В пресс-службе ФК «Металлург» заверили, что отпечатают новые снимки вместо пропавших и уже на этой неделе они займут свое законное место в галерее «звезд» липецкого футбола. Обращаться в правоохранительные органы по столь незначительному поводу никто не намерен.

Для справки.

Николай Егоров (род в 1954 г.). Играл в «Металлурге» (Липецк), «Кубани» (Краснодар), причем начинал карьеру в качестве вратаря, а затем перешел в нападение. В официальных матчах чемпионата и Кубка страны забил за «Металлург» 89 голов – лучший результат в истории. Судья международной категории. В 90-е в качестве арбитра обслуживал матчи Лиги чемпионов.

Виктор Ноздрин (род.в 1951 .). Играл в «Металлурге», «Спартаке» (Нальчик), «Динамо» (Махачкала). «Заре» (Калуга). «Локомотиве» (Москва), «Спартаке» (Москва). Был одним из лидеров «Спартака» в 1977 году, когда команда оказалась в первой лиге (25 матчей, 1 гол). На следующий год не принял предложение Константина Бескова остаться в рядах красно-белых, что впоследствии называл главной ошибкой своей жизни. Входит в тренерский штаб «золотого состава» «Металлурга» в середине 90-х. Сейчас живет в Москве.