«Православная похоронная служба» отказалась отдавать родственникам тело умершей липчанки

Тело лежало в частном морге.

Сегодня в Липецке разгорелся очередной похоронный скандал: в этот раз родственникам не хотели возвращать тело умершей женщины.

Как рассказали родственники, все началось ночью, когда после смерти женщины к ним в дом пришел представитель «Православной похоронной службы» и предложил за семь тысяч рублей предоставить морг и подготовить труп к похоронам. Для того же, чтобы похоронить женщину, семья обратилась в «Единую городскую похоронную службу.

- Утром мы приехали в морг на Сырском руднике, но тело мамы нам отдавать отказались, - рассказывает дочь покойной Ольга Полянская.

На видеозаписях, которые редакции были предоставлены участниками конфликта слышно, как Ольга ругается с «православной службой» и требует вернуть вещи для облачения покойной. Но ритуальщики не торопились.

Как рассказала Ольга Полянская, «православных» возмутил тот факт, что они обратились к конкурентам для похорон и требовали заключить договор на ритуальные услуги именно с ними. Никакие уговоры не помогали. Тело и оплаченную погребальную одежду сотрудники отдали только после того, как в дело вмешались правоохранительные органы – на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №2. В итоге предавать земле покойную пришлось в сумерках.

Конечные распорядители похорон отмечали в свою очередь, что подобный инцидент уже не первый. «Борьба за рынок» ритуальных услуг уже давно вышла за рамки морали.

Так, на другой записи видно и слышно, как якобы представитель «Православной похоронной службы» в офисе конкурентов разговаривает по телефону с неким Вячеславом и требует вернуть ей клиента.

Еще один фрагмент был предоставлен работниками «Единой городской похоронной службы» в доказательство того, что в отношении них неоднократно выставляли сотрудников ГБР. Последние были специально наняты, чтобы конкуренты «Православной похоронной службы» не смогли пройти к родным умершего и заключить договор на оказание ритуальных услуг.

Отметим, что Ирина Кретова, руководитель «Православной похоронной службы» уже становилась героиней публикаций GOROD48. В материале «Скидочку я вам сделаю» мы выяснили, что Кретова - на тот момент диспетчер станции скорой медицинской помощи, одновременно работала похоронным агентом.