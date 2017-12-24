Общество

вчера, 17:10

«Православная похоронная служба» отказалась отдавать родственникам тело умершей липчанки

124 7694
#похороны #кладбищенские войны
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«Православная похоронная служба» отказалась отдавать родственникам тело умершей липчанки

Тело лежало в частном морге.

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Сегодня в Липецке разгорелся очередной похоронный скандал: в этот раз родственникам не хотели возвращать тело умершей  женщины.

Как рассказали родственники, все началось ночью, когда после смерти женщины к ним в дом пришел представитель «Православной похоронной службы» и предложил за семь тысяч рублей предоставить морг и подготовить труп к похоронам. Для того же, чтобы похоронить женщину, семья обратилась в «Единую городскую похоронную службу.

- Утром мы приехали в морг на Сырском руднике, но тело мамы нам отдавать отказались, - рассказывает дочь покойной Ольга Полянская.

На видеозаписях, которые редакции были предоставлены участниками конфликта слышно, как Ольга ругается с «православной службой» и требует вернуть вещи для облачения покойной. Но ритуальщики не торопились.

Как рассказала Ольга Полянская, «православных» возмутил тот факт, что они обратились к конкурентам для похорон и требовали заключить договор на ритуальные услуги именно с ними. Никакие уговоры не помогали. Тело и оплаченную погребальную одежду сотрудники отдали только после того, как в дело вмешались правоохранительные органы – на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №2. В итоге предавать земле покойную пришлось в сумерках.

Конечные распорядители похорон отмечали в свою очередь, что подобный инцидент уже не первый. «Борьба за рынок» ритуальных услуг уже давно вышла за рамки морали. 

Так, на другой записи видно и слышно, как якобы представитель «Православной похоронной службы» в офисе конкурентов разговаривает по телефону с неким Вячеславом и требует вернуть ей клиента.

Еще один фрагмент был предоставлен работниками «Единой городской похоронной службы» в доказательство того, что в отношении них неоднократно выставляли сотрудников ГБР. Последние были специально наняты, чтобы конкуренты «Православной похоронной службы» не смогли пройти к родным умершего и заключить договор на оказание ритуальных услуг.

Отметим, что Ирина Кретова, руководитель «Православной похоронной службы» уже становилась героиней публикаций GOROD48. В материале «Скидочку я вам сделаю» мы выяснили, что Кретова - на тот момент диспетчер станции скорой медицинской помощи, одновременно работала похоронным агентом. 

124 7694
#похороны #кладбищенские войны
14

Комментарии (124)

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Юлия Иванова

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сегодня, 03:00
Старого козла надо срочно под суд.
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Денис

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Слышали что с нового года резко вырастут цены за штpaфы ГИБДД? Я то вообще не парюсь, поскольку уже 2 месяца не получаю штpафов, так как поставил себе это http://l.ly/uIE Оно ослепляет камеры и номер не фиксируется, и, самое главное, 100% законно, потому что вид номера не меняется!fd
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Денис

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Похоронная шарашка

сегодня, 02:24
Своруем труп откат гарантирован
ответить

Гостья

сегодня, 01:38
Только было вече по поводу этой темы(кладбищенской),а всем так и пох.
ответить

Липчанин

сегодня, 01:37
Липчане давайте разрушим мафиозную похоронную службу. У кого есть проблемы с этим- пишите в соц. сетях. Вместе победим!
ответить

Липчанин

сегодня, 01:34
Мэра и все УМВД в отставку'! Даже такого не гнушаются. Скоро вас просто мочить будут. Твари! Королев- ты не губернатор-ты криминальная пешка. Ты на своей территории развел скандальные конфликты на всю Россию!
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Учитель

сегодня, 01:34
И х...вам всем ритуалам.Ни гробов не венков.
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