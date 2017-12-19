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Десять автомобилей остались без колес после встречи с ямой на левом берегу

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#авария #ДТП
Десять автомобилей остались без колес после встречи с ямой на левом берегу

Дыра в асфальте скрыта водой.

В течение вечера 19 декабря на улице 9 мая возле здания бывшей больниц скорой помощи пять автомобилей лишились колес. Причиной полученных повреждений стала скрытая водой яма, глубиной до 15 см и длиной около метра.

Последним сегодня в лужу с сюрпризом влетел "Хендай". Водитель автомобиля до сих пор ждет помощи на пронизывающем ветру.

Как рассказывают аварийные комиссары, вчера на этом же месте пробили колеса или погнули диски владельцы еще пяти машин.
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#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Юлия Иванова

12 минут назад
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14 минут назад
Сегодня у меня муж тоже там колесо оставил. Идиоты блин, кто возмущаться ущерб будет? Пока менял на запаску, так говорит машины проезжали мимо чуть на него не наезжали. Страна дебилов
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Колесо

28 минут назад
Лярд потратили - дорог нету. Здорово!
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нефик гнать

34 минуты назад
Это лежачий дпсник. От Шумахеров на дороге. Пусть они лучше колеса теряют, чем людей сбивают
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Калдырь

43 минуты назад
Готовьте иски к администрации, будет им новогодний подарок от жителей. Вместо того чтобы плясать по елкой на площади Петра лучше бы реальными делами занимались.
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митяй

45 минут назад
То ли ещё будет весной!
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Армяндорстрой

47 минут назад
Скора нам ишо лярд дадут! Дырка латать будем! Харачо! Туда аткат, суда аткат.. на рэстаран астанеца!!!
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