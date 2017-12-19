Десять автомобилей остались без колес после встречи с ямой на левом берегу

Дыра в асфальте скрыта водой.

В течение вечера 19 декабря на улице 9 мая возле здания бывшей больниц скорой помощи пять автомобилей лишились колес. Причиной полученных повреждений стала скрытая водой яма, глубиной до 15 см и длиной около метра.



Последним сегодня в лужу с сюрпризом влетел "Хендай". Водитель автомобиля до сих пор ждет помощи на пронизывающем ветру.



Как рассказывают аварийные комиссары, вчера на этом же месте пробили колеса или погнули диски владельцы еще пяти машин.

