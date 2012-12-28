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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: снова метеозонды, когда пустят новые трамваи и как установить во дворе шлагбаум

Сегодня, 22 апреля Игорь Артамонов сообщил о двух найденных метеозондах, стала известна дата пуска новых трамваев, и GOROD48 узнал, сложно ли установить шлагбаум во дворе дома, попавшего в зону платных парковок.

Вечер пятницы Липецк провел в напряжении: в городе во второй раз завыли сирены. Красный уровень угрозы действовал до часа ночи, а желтый до утра субботы. В выходные  желтый уровень воздушной опасности был объявлен снова. После воздушной тревоги 19 и 20 апреля в Хлевенском и Воловском районах были обнаружены остатки метеозондов. А сегодня губернатор Игорь Артамонов сообщил об обнаружении таких же обломков в Усманском районе

Добавим, что начала апреля тревогу в регионе объявляли уже семь раз.

В Липецкой области продолжаются поиске пропавшего 18 апреля заместителя Липецкого транспортного прокурора Сергея Коняева. В четверг утром он вышел из дома, сел в свой автомобиль «Honda CR-V» и  с тех пор его никто не видел. Все его телефоны прокурора с четверга отключены. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», что является обычной практикой, если у пропавшего человека есть служебные обязанности и семья, а он длительное время не дает себе знать. 

Это, кстати, не единственный случай пропажи работника прокуратуры. В сентября 2010 года пропадал заместитель прокурора Правобережного района Липецка Андрей Асташов. Но тогда была совсем другая история.

Когда же липчане смогут поехать на новых трамваях? Сколько уже пришлось пережить ограничений в движении, из-за укладки рельсов! Обещали, что трамваи поедут еще в конце 2023 года, однако уже 2024 год на дворе, и  все вагоны в Липецк уже привезли.

Новый трамвай по обновленной ветке маршрута № 2 должен поехать 20 июня. Такую задачу поставил перед собой концессионер. Также в этом году он должен ввести в эксплуатацию старый маршрут № 1к, но в усеченном варианте: «Кольцо 9-го микрорайона-улица Чехова».

Новость взбодрила комментаторов. Почему-то мало кто из них верит в то, что скоро увидит трамваи на линии.

«Переезд через четыре ветки трамвайных путей на развязке ЛТЗ — ежедневная пытка для автомобилей. Из-за этого постоянный затор перед съездом в сторону промзоны НЛМК. Сколько можно издеваться над автомобилями?» — возмутился Еще один Житель.

«Ещё полгода и люди забудут про трамвай. На сколько увеличилась смета «БАМа?» — считает не зря.

«С этими прекрасными новыми трамваями будет как с электробусами — раз в полгода будут выдавать «новость» о запуске передового экологичного транспорта на линию, и так несколько лет подряд можно отчитываться о развитии городского транспорта», — уверен было уже.

Зато платные парковки точно заработают со 2 мая. А это значит, что желающие сэкономить водители будет парковаться во дворах. GOROD48 поинтересовался, сложно ли получить разрешение на установку шлагбаума во дворе. Оказалось, что дело это не простое. Документы в городской департамент развития территории подали жильцы только одного дома — на улице Ленина.

«Пора принимать закон, запрещающий покупку автомобиля, если нет подтверждающих документов о наличии гаража/парковочного места. Понакупали телеги, а ставить негде! Имею гараж и нет проблем с парковкой. А пройтись до гаража 20 минут вообще не напрягает». — считает Есть мнение.

«А ты не подумал, что есть районы, где нет ни гаражей ни парковочных мест? И не подумал, что если каждому автовладельцу строить гараж, то половину города будут занимать гаражные кооперативы? Может, принять закон, запрещающий строить человейники, необеспеченные парковочными местами? В самой большой стране мира негде поставит машину — это анекдот», — ответил А.

«Интересно, а каким законом регламентируется ограничение въезда во двор той же многоэтажки? Земля ставилась на кадастр только по отмостку на всех МКД? Про парковки я вообще промолчу, что это место общего пользования везде, если только земля не находится в собственности или аренде», — включился в дискуссию Нардеп.

«Уважаемые дамы, любовников выбирайте из числа жителей дома, своим парковать машины негде», — съязвил Житель дома.

В Липецке снова похолодало. По прогнозам синоптиков, температура ночью — от +3 до +5, а днем воздух прогреется не более чем до +15 градусов.
вечЁрка
пропавшие без вести
трамваи
шлагбаумы
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Комментарии (2)

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Umbopa
10 минут назад
В Липецке снова похолодало. По прогнозам синоптиков, температура ночью — от +3 до +5, а днем воздух прогреется не более чем до +15 градусов. Сами просили отопление отключить! Теперь вкушайте,нытики вспотевшие
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Электорат
55 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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