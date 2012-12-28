Липецкая вечЁрка: снова метеозонды, когда пустят новые трамваи и как установить во дворе шлагбаум

Сегодня, 22 апреля Игорь Артамонов сообщил о двух найденных метеозондах, стала известна дата пуска новых трамваев, и GOROD48 узнал, сложно ли установить шлагбаум во дворе дома, попавшего в зону платных парковок.