«Михаил Борисович, я вас бросаю ради Ксюши Собчак»

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На уходящей неделе в Липецк пришла зима и, как обычно, неожиданно. Дороги еле успели расчистить, около 40 деревьев свалились из-за снежных «шапок», некоторые из них повредили стоящие рядом автомобили. К счастью, обошлось без жертв. Зима тоже могла бы попасть в хит-парад, ведь коммунальные службы она, похоже, удивляет каждый год. Но мы поговорим о других героях недели.

Только свежие убеждения!







Хедлайнер недели – депутат областного Совета Олег Хомутинников, избиравшийся в местный парламент еще от ЛДПР. В этом году парламентарий уже в третий раз бескорыстно поменял свои политические взгляды. 2017-й год он встретил в партии Жириновского, затем порвал с либерал-демократами и возглавил липецкое отделение «Открытой России», лидером которой является опальный бизнесмен Михаил Ходорковский. А на этой неделе 35-летний Хомутинников закрутил роман (ничего не подумайте - разумеется, политический) с Ксенией Собчак и возглавит ее избирательный штаб в регионе.

Хомутинников и Жириновский; Хомутинников и Путин (это он уличал президента в нарушении законодательства, когда тот рыбачит в Тыве без спасательного жилета); Хомутинников и Жириновский; Хомутинников и Собчак. Пытается парень выбиться в люди, но пока болтается, как…

«В очередь…»







Липчанам разъяснили порядок замены транспортных карт старого образца (желто-зеленого цвета) на новые (фиолетовые). Сама замена связана с удобством работы чиновников: старые терминалы они обслуживать не хотят, другие - хотят. В общем, народ здесь не причем. Но именно ему, народу, придется терпеть неудобства. Старые карты начнут изымать из обращения 15 января, для их замены людям придется тратить личное время и работать ногами. Нужно приехать в МУП «ЛГТК», учесть режим работы (т.е. рабочее время, когда и вы, наверняка, работаете) и обед чиновников, дождаться очереди. И все ради того, чтобы, заплатив 80 рублей, увидеть их на счету новой карты.

Словом, как говорил булгаковский Шариков: «В очередь…» (далее по тексту). Порой создается впечатление, что такие «удобные» процедуры для людей, которых они именуют населением, придумывают внуки и правнуки Полиграфовича.

Где логика?







Липецкие коммунисты проиграли суд чиновникам. Впрочем, партийная принадлежность истцов здесь не имеет никакого значения. Они обратили внимание на то, что введенная с сентября этого года двоякая система оплаты проезда в общественном транспорте – 17 рублей по карте и 22 рубля при наличном расчете, по сути, является дискриминацией части пассажиров. Ведь по Конституции все люди равны, поэтому и платить должны одинаково. Ведь граждане не могут делиться на тех, у кого есть транспортные карты, и тех, у кого их нет. Но суд этим доводам не внял, и вынес решение оставить в силе новую систему оплаты проезда.

Коммунисты все толкуют о равенстве. Мечтать не вредно… (особенно в современной России).

Вместо мини-рынка теперь нас «радует» парковка







Липецкие власти борются с уличной торговлей и в последнее время побеждают. Так, на 12-м микрорайоне разогнали существовавший десятилетия нелегальный рынок. Ура, цивилизация восторжествовала! Но читательница GOROD48 прислала нам фотографию, свидетельствующую, что «свято место пусто не бывает» и на месте бывшего рынка местные жители молниеносно организовали парковку.

Раньше, проходя мимо, можно было купить ребенку фруктов (только не надо устраивать здесь пропагандистский вой, что клубника у бабушек с огорода хуже, чем магазинная, привезенная из за тридевяти земель), а теперь дитя в коляске лишь нанюхается выхлопных ароматов. Можно ли назвать такое развитие событий победой здравого смысла?

Сага об овцах







В Долгоруковском районе местный житель потерял … стадо овец. Не факт, что имел место криминал, возможно 40 рогатых ушли в неизвестном направлении сами по себе. Дело было так: пастух (он же хозяин овечек) отлучился в автолавку – это такой вид торговли, когда в отдаленные деревни и села приезжает машина, которая привозит и продает самое необходимое. Для людей – это способ выжить, так как стационарных магазинов поблизости не существует. Но автолавка опоздала, пришлось ждать ее два часа. За это время овечки и ушли. Найти их не могут, так как в полиции заявление не приняли, а поисковой техники в округе нет.

И все это происходит в стабильной области могучего государства в 3-м тысячелетии (XXI век).

Сага о зарплатах







Росстат вновь опубликовал данные о наших зарплатах, а как только он это делает, то сразу попадает в нашу рубрику, потому что удивляются очень многие. Так, по его данным, средняя зарплата школьных учителей в Липецкой области 24 тысячи рублей в месяц, а преподаватели вузов получают по 40 тысяч рублей.

В комментариях нам пишут учителя, что зарабатывают 8-12 тысяч рублей. Знакомый университетский работник рассказывал, что в месяц у него редко выходит больше 20 тысяч рублей. И ведь и у Росстата, и у практикующих педагогов сегодня не 1 апреля.

На юриста напали прямо в его офисе…





Защитник обманутых дольщиков юрист Алексей Окороков прямо на рабочем место «получил в бубен» от неизвестного человека в маске, вломившегося в кабинет. Алексею даже пришлось убегать из своего офиса. Сам юрист связывает нападение со своей деятельностью по защите прав тех, кто остался без денег и без квартир.

Эх, Алексей, в наше время особенно ощущается, что добро и само должно быть с кулаками. Ну, или, как минимум разрешенными законом средствами индивидуальной защиты. А вообще в удивительном мире мы живем…

… А журналистов избили у торгового центра







На уходящей неделе напали и на съемочную группу одной из липецких телекомпаний. Оператор и журналист никого не трогали, стояли и ждали редакционную машину. В это время двое пьяных молодчиков без причин налетели на них с кулаками. Досталось оператору Валерию Фаустову – трещина лицевой кости. Все это происходило в оживленном месте у торгового центра «Москва» на улице Титова. Но никто не вступился за избиваемых людей.

Наш народ прекрасен душой. Сопереживать всегда готов, заступиться – гораздо реже.

P.S. Валерию Фаустову скорейшего выздоровления. Как человек, знающий его много-много лет, отмечу, что это культурный и добрейший человек. Лично я не могу представить его дерущимся (хотя говорят, что у «Москвы» сражался он со всей отвагой), а даже повышающим на кого-нибудь голос.

Чувашский старейшина всегда готов удружить







Центральный совет чувашских старейшин (ЦСЧС) за подписью своего председателя Виталия Станьяла направил письмо президенту РФ Владимиру Путину (мне порой кажется, что большая часть мощностей Почты России занята передачей писем в Креммль). В письме г-н Станьяла попросил направлять тех, кто не уважает местную культуру, в… Липецкую область.

Ну да, у нас же неуважение к культуре в порядке вещей. Везите всех к нам, мы ведь братья по разуму! (смеющийся, а затем плачущий смайлики).

Настоящий герой из Чаплыгина







Ученик 9-го класса из Чаплыгина Артем Молоканов стал конкурса ГУ МЧС по Липецкой области в номинации «Дети-герои». Все потому, что летом этого года школьник спас тонувшего в реке Становая Ряса одноклассника – вытащил его на берег и оказал первую медицинскую помощь.

Глядя на таких парней, закрадывается надежда, что может быть еще не все у нас потеряно.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использовано фото ru.hellomagazine.com

