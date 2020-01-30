Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта

Понедельник внесёт изменения в повседневную жизнь города, липчан призывают беречь экологию; мы разберём, на какие уловки иногда идут работодатели, чтобы меньше платить новичкам.

Днём в Липецке ожидают от +14 до +16 градусов, преимущественно без осадков.









С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6; Литаврина, 8; М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18 к1; Осипенко, 25: в переулке Литаврина, 2.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества потребители на улицах Академика В.М. Бехтерева, Алмазной, Будённого, Гвардейской, Индустриальной, Сырской.









Ещё не было 6 часов утра, а на проспекте Победы, улице Терешковой уже собирались первые заторы – ещё желтого цвета. Всё это быстро перерастёт в более серьезный пробки, поэтому призываем всех запастись терпением, выезжать заранее и изучать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут выбрать оптимальный маршрут.







Важная информация для автомобилистов. С сегодняшнего дня будет перекрыто движение по улице Папина в районе пересечения с улицей Юных Натуралистов. Там будут вести раскопки – в смысле, ремонтировать коммуникации под проезжей частью. В мэрии сообщили, что движение восстановят, как только работы будут завершены, не назвав конкретных сроков.











… Причём ещё со вчерашнего дня, но многие заметят это только сегодня, отправляясь на работу. Связано это с закрытием на ремонт моста на площади Революции.















«На большинстве участков невооруженным глазом видны стыковочные швы, создающие дискомфорт для автомобилистов», - признали на сайте правительства региона. Там же отметили, что в очень плохом состоянии находятся дороги на улицах Берзина и Минской. Они были отремонтированы в 2020 году и с тех пор требуют нового ремонта (и финансовых затрат) каждый год.















В ходе недавнего рейда Артамонов обратил внимание и на неухоженные островки, разделяющие полосы движения, на старые металлические ограждения, износившиеся остановочные павильоны. На работу над ошибками губернатор дал месяц. Должны быть приняты решения и представлен план действий по устранению выявленных недоработок.





Для липецких школьников сегодня проведут квест-игру «Маршрут личной безопасности».















В ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 13:00 пройдёт мероприятие «День экологических знаний» (12+).













В прошлом году к акции «Сдай батарейки» присоединились 53 учреждения Липецка. В общей сложности они сдали более 2 тонн (!) старых элементов питания. Это принесло огромную пользу экологии, ведь одна сданная батарейка спасает 20 квадратных метров земли и около 400 литров грунтовых вод.









А ещё в Липецке стартовала акция «Бумаге - вторую жизнь!».















Желающие могут сдавать макулатуры, причём самых активных ждут призы. С условиями проведения и положением об акции можно ознакомиться на сайте управления экологии и природных ресурсов или по ссылке.





Каждый четвертый перешедший на новую работу липчанин увольняется до завершения испытательного срока, выяснили в ходе опроса в SuperJob. Об этом заявили 24% опрошенных, ещё 7% рассказали, что их увольняли работодатели.















Одной из причин расставания является – низкая зарплата. Запомните: если на период испытания, который длится до 3-х месяцев, вам предлагают заработок меньше, вас обманывают. По закону РФ зарплата в период испытательного срока не должна быть меньше. Ведь сотрудник делает одну и ту же работу. Правда, во многих компаниях нашли сравнительно честный способ обходить это требование: например, заключая с работником полноценный контракт или принимая его на постоянной основе, оформляют дополнительные соглашения, переводят на другую должность и т.д. В SuperJob утверждают, что заработок у прошедших испытательный срок увеличивается в 64% компаний Липецка. Средний размер прибавки составляет 19%.