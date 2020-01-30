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Личности избивавших горожан подростков установлены
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Водитель «семерки» сбил мопед с двумя детьми
Происшествия
Горбатый мост в Липецке полностью перекрыт
Общество
В лобовом столкновении погиб 46-летний водитель
Происшествия
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Происшествия
В Усманском районе похитили 36 мешков с аммиачной селитрой
Происшествия
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
Происшествия
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +18
Погода в Липецке
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта
Общество
Читать все
Общество
216
24 минуты назад
2

Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта

Понедельник внесёт изменения в повседневную жизнь города, липчан призывают беречь экологию; мы разберём, на какие уловки иногда идут работодатели, чтобы меньше платить новичкам.

Тепло, но не жарко

Днём в Липецке ожидают от +14 до +16 градусов, преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ сегодня перекроют холодную воду на улицах Московской, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105; Полиграфической, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; проезде Сержанта Кувшинова, 1, 6.

С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6; Литаврина, 8; М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18 к1; Осипенко, 25: в переулке Литаврина, 2.

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С 12:00 до завершения работ закрутят вентили на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества потребители на улицах Академика В.М. Бехтерева, Алмазной, Будённого, Гвардейской, Индустриальной, Сырской.

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Кроме того, в промежутке с 9:00 до 17:00 отключение света на срок до 3-х часов ожидает жителей улиц Адмирала Макарова, Асфальтной, Боровой, Варшавской, Владимирской, Добровской, Железногорской, З.Космодемьянской, Медицинской, Морской, Патриотической, Ударников, Фабричной, Воронежского шоссе. Аналогичные временные неприятности возникнут на улице Пришкольной в посёлке Новая Жизнь и в садоводчестве «Дачный-4».

Пробки

Ещё не было 6 часов утра, а на проспекте Победы, улице Терешковой уже собирались первые заторы – ещё желтого цвета. Всё это быстро перерастёт в более серьезный пробки, поэтому призываем всех запастись терпением, выезжать заранее и изучать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут выбрать оптимальный маршрут.


По Папина не проехать

Важная информация для автомобилистов. С сегодняшнего дня будет перекрыто движение по улице Папина в районе пересечения с улицей Юных Натуралистов. Там будут вести раскопки – в смысле, ремонтировать коммуникации под проезжей частью. В мэрии сообщили, что движение восстановят, как только работы будут завершены, не назвав конкретных сроков.

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Автобусы идут уже по новому...

… Причём ещё со вчерашнего дня, но многие заметят это только сегодня, отправляясь на работу. Связано это с закрытием на ремонт моста на площади Революции.

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В частности, новая автобусная остановка появилась прямо напротив здания мэрии Липецка. На ней будут останавливаться автобусы №6, №27, №30, 308К и 330. Автобусы и частный транспорт должны будут объехать ремонтируемый участок. Новые маршруты общественного транспорта можно узнатьздесь. Водителей просят внимательнее следить за знаками.

Губернатор поручил довести до ума уже сделанные дороги

Ремонт дорог – это хорошо. Когда он качественный. Глава региона Игорь Артамонов дал задание устранить дефекты на дорогах, которые были отремонтированы в 2020023 гг. и находятся на гарантии.

«На большинстве участков невооруженным глазом видны стыковочные швы, создающие дискомфорт для автомобилистов», - признали на сайте правительства региона. Там же отметили, что в очень плохом состоянии находятся дороги на улицах Берзина и Минской. Они были отремонтированы в 2020 году и с тех пор требуют нового ремонта (и финансовых затрат) каждый год.

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В ходе недавнего рейда Артамонов обратил внимание и на неухоженные островки, разделяющие полосы движения, на старые металлические ограждения, износившиеся остановочные павильоны. На работу над ошибками губернатор дал месяц. Должны быть приняты решения и представлен план действий по устранению выявленных недоработок.

Маршрут безопасности (6+)

Для липецких школьников сегодня проведут квест-игру «Маршрут личной безопасности».

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Она начнётся в 12:00 на площади перед Городским дворцом культуры (ул. Коммунистическая, 20). Подросткам расскажут о безопасности дорожного движения, дадут ценные рекомендации, познакомят с работой дорожной полиции и т.д.

Экологический день

В ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 13:00 пройдёт мероприятие «День экологических знаний» (12+).

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А в городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а) в 14:00 состоится чемпионат экологических знаний «Экоактивити» (16+).

Спаси природу, сдай батарейки

И ещё об экологии. Липчан призывают не выбрасывать в мусор использованные батарейки, которые могут нанести вред окружающей среде, а отнести их в отдел охраны окружающей среды на улице Зегеля 27/2.
В прошлом году к акции «Сдай батарейки» присоединились 53 учреждения Липецка. В общей сложности они сдали более 2 тонн (!) старых элементов питания. Это принесло огромную пользу экологии, ведь одна сданная батарейка спасает 20 квадратных метров земли и около 400 литров грунтовых вод.

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Сбор макулатуры

А ещё в Липецке стартовала акция «Бумаге - вторую жизнь!».

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Желающие могут сдавать макулатуры, причём самых активных ждут призы. С условиями проведения и положением об акции можно ознакомиться на сайте управления экологии и природных ресурсов или по ссылке.

Уловки работодателя для сотрудников на испытательном сроке

Каждый четвертый перешедший на новую работу липчанин увольняется до завершения испытательного срока, выяснили в ходе опроса в SuperJob. Об этом заявили 24% опрошенных, ещё 7% рассказали, что их увольняли работодатели.

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Одной из причин расставания является – низкая зарплата. Запомните: если на период испытания, который длится до 3-х месяцев, вам предлагают заработок меньше, вас обманывают. По закону РФ зарплата в период испытательного срока не должна быть меньше. Ведь сотрудник делает одну и ту же работу. Правда, во многих компаниях нашли сравнительно честный способ обходить это требование: например, заключая с работником полноценный контракт или принимая его на постоянной основе, оформляют дополнительные соглашения, переводят на другую должность и т.д. В SuperJob утверждают, что заработок у прошедших испытательный срок увеличивается в 64% компаний Липецка. Средний размер прибавки составляет 19%.

Дорогие липчане! Желаем вам хорошей работы и достойной зарплаты. А ещё – приятных новостей, в частности – на нашем сайте. GOROD48 не случайно называют электронным именем Липецка. Уже более полутора десятилетий многие земляки не мыслят своей жизни без ежедневных заходов к нам и чтения самых свежих и полных новостей. Для многих это такая же необходимость, как чашечка утреннего кофе или заправка автомобиля перед поездной. Мы всегда вам рады. Ждём снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Электорат
1 минуту назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Никита
4 минуты назад
Как плохо обслуживается Сокол в район чаплыгинского шоссе в вечернее время 24, 324 352 автобусов вообще нет, 12 и 33 ходят в лучшем случае раз в час.
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