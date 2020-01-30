«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
Общество
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24 минуты назад
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Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта
Понедельник внесёт изменения в повседневную жизнь города, липчан призывают беречь экологию; мы разберём, на какие уловки иногда идут работодатели, чтобы меньше платить новичкам.
Днём в Липецке ожидают от +14 до +16 градусов, преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 9:00 до окончания ремонтных работ сегодня перекроют холодную воду на улицах Московской, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105; Полиграфической, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; проезде Сержанта Кувшинова, 1, 6.
С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6; Литаврина, 8; М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18 к1; Осипенко, 25: в переулке Литаврина, 2.
С 12:00 до завершения работ закрутят вентили на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества потребители на улицах Академика В.М. Бехтерева, Алмазной, Будённого, Гвардейской, Индустриальной, Сырской.
Кроме того, в промежутке с 9:00 до 17:00 отключение света на срок до 3-х часов ожидает жителей улиц Адмирала Макарова, Асфальтной, Боровой, Варшавской, Владимирской, Добровской, Железногорской, З.Космодемьянской, Медицинской, Морской, Патриотической, Ударников, Фабричной, Воронежского шоссе. Аналогичные временные неприятности возникнут на улице Пришкольной в посёлке Новая Жизнь и в садоводчестве «Дачный-4».
Пробки
Ещё не было 6 часов утра, а на проспекте Победы, улице Терешковой уже собирались первые заторы – ещё желтого цвета. Всё это быстро перерастёт в более серьезный пробки, поэтому призываем всех запастись терпением, выезжать заранее и изучать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут выбрать оптимальный маршрут.
По Папина не проехать
Важная информация для автомобилистов. С сегодняшнего дня будет перекрыто движение по улице Папина в районе пересечения с улицей Юных Натуралистов. Там будут вести раскопки – в смысле, ремонтировать коммуникации под проезжей частью. В мэрии сообщили, что движение восстановят, как только работы будут завершены, не назвав конкретных сроков.
Автобусы идут уже по новому...
… Причём ещё со вчерашнего дня, но многие заметят это только сегодня, отправляясь на работу. Связано это с закрытием на ремонт моста на площади Революции.
В частности, новая автобусная остановка появилась прямо напротив здания мэрии Липецка. На ней будут останавливаться автобусы №6, №27, №30, 308К и 330. Автобусы и частный транспорт должны будут объехать ремонтируемый участок. Новые маршруты общественного транспорта можно узнатьздесь. Водителей просят внимательнее следить за знаками.
Губернатор поручил довести до ума уже сделанные дороги
Ремонт дорог – это хорошо. Когда он качественный. Глава региона Игорь Артамонов дал задание устранить дефекты на дорогах, которые были отремонтированы в 2020023 гг. и находятся на гарантии.
«На большинстве участков невооруженным глазом видны стыковочные швы, создающие дискомфорт для автомобилистов», - признали на сайте правительства региона. Там же отметили, что в очень плохом состоянии находятся дороги на улицах Берзина и Минской. Они были отремонтированы в 2020 году и с тех пор требуют нового ремонта (и финансовых затрат) каждый год.
В ходе недавнего рейда Артамонов обратил внимание и на неухоженные островки, разделяющие полосы движения, на старые металлические ограждения, износившиеся остановочные павильоны. На работу над ошибками губернатор дал месяц. Должны быть приняты решения и представлен план действий по устранению выявленных недоработок.
Для липецких школьников сегодня проведут квест-игру «Маршрут личной безопасности».
Экологический день
В ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 13:00 пройдёт мероприятие «День экологических знаний» (12+).
Спаси природу, сдай батарейки
И ещё об экологии. Липчан призывают не выбрасывать в мусор использованные батарейки, которые могут нанести вред окружающей среде, а отнести их в отдел охраны окружающей среды на улице Зегеля 27/2.
В прошлом году к акции «Сдай батарейки» присоединились 53 учреждения Липецка. В общей сложности они сдали более 2 тонн (!) старых элементов питания. Это принесло огромную пользу экологии, ведь одна сданная батарейка спасает 20 квадратных метров земли и около 400 литров грунтовых вод.
Сбор макулатуры
А ещё в Липецке стартовала акция «Бумаге - вторую жизнь!».
Желающие могут сдавать макулатуры, причём самых активных ждут призы. С условиями проведения и положением об акции можно ознакомиться на сайте управления экологии и природных ресурсов или по ссылке.
Каждый четвертый перешедший на новую работу липчанин увольняется до завершения испытательного срока, выяснили в ходе опроса в SuperJob. Об этом заявили 24% опрошенных, ещё 7% рассказали, что их увольняли работодатели.
Одной из причин расставания является – низкая зарплата. Запомните: если на период испытания, который длится до 3-х месяцев, вам предлагают заработок меньше, вас обманывают. По закону РФ зарплата в период испытательного срока не должна быть меньше. Ведь сотрудник делает одну и ту же работу. Правда, во многих компаниях нашли сравнительно честный способ обходить это требование: например, заключая с работником полноценный контракт или принимая его на постоянной основе, оформляют дополнительные соглашения, переводят на другую должность и т.д. В SuperJob утверждают, что заработок у прошедших испытательный срок увеличивается в 64% компаний Липецка. Средний размер прибавки составляет 19%.
Дорогие липчане! Желаем вам хорошей работы и достойной зарплаты. А ещё – приятных новостей, в частности – на нашем сайте. GOROD48 не случайно называют электронным именем Липецка. Уже более полутора десятилетий многие земляки не мыслят своей жизни без ежедневных заходов к нам и чтения самых свежих и полных новостей. Для многих это такая же необходимость, как чашечка утреннего кофе или заправка автомобиля перед поездной. Мы всегда вам рады. Ждём снова и снова.
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