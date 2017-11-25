Политика

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Избирательный штаб Ксении Собчак в Липецке возглавит Олег Хомутинников

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#Ксения Собчак #выборы президента
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Избирательный штаб Ксении Собчак в Липецке возглавит Олег Хомутинников

Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников возглавит штаб кандидата в президенты России Ксении Анатольевны Собчак.

Информация об этом появилась на сайте "Собчак против всех".

Олегу Хомутинникову 35 лет, он выпускник Липецкого государственного педагогического университета по специальности «учитель культурологии и истории».

С октября 2017 года координатор регионального отделения движения «Открытая Россия». Прошел несколько избирательных кампаний в качестве кандидата, наиболее крупная из которых выборы депутатов Государственной Думы в 2016 году.

Напомним, что в августе 2017 года Хомутинников уличил в нарушении действующего законодательства президента России Владимира Путина, который рыбачил в Тыве без спасательного жилета. В ноябре 2017 года выступил с инициативой о внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», согласно которым гражданин РФ не может быть выдвинут кандидатом в президенты, если достиг возраста, превышающего значение ожидаемой продолжительности жизни в России, и, соответственно, политики старше этого возраста должны быть освобождены от руководящих постов.

фото sobchakprotivvseh.ru

27 2144
#Ксения Собчак #выборы президента
3

Комментарии (27)

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Навальный

1 минуту назад
Вот петушара то! Никаких принципов! ничем не гнушается! то под жириком то под хородом то под собчак! Хомут это олицетворение всей современной прогнившей политики
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Иван

10 минут назад
И до нас этот цирк добирается, видимо по тому, что клоуны в области ещё не перевелись.
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Л-а

12 минут назад
А какая разница кто возглавит штаб, главное что есть возможность проголосовать "против всех" и таким образом достучаться до премьера М. (пусть П. за международную обстановку отвечает). Так как ситуация для народа не лучшая, а действий для ее улучшения не видно.Вообще-то что сделал М . для народа своей страны?
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Тата

13 минут назад
Веня, не в бровь ,а в глаз.
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тербунатор

15 минут назад
он единственный не наш из всей замшелой кумовской когорты едрисни
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Ух

21 минуту назад
Липчанин, как оказалось в облсовете - это один вопрос, тока теперь его выгнать оттуда никак не могут) Жирик уж требовал - сдавай мандат, так ни в какую!) представитель всех партий и движений))
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123

25 минут назад
Мне кажется он ЖИД.
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Липчанин.

31 минуту назад
Как это недоразумение окозалось в облосной думе? Его должность быть сутинером у голубых . Даже проститутки его не потерпят он педик.
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Гость

32 минуты назад
Кто бы сомневался))))))))
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гостья

32 минуты назад
(((Олегу * 35 лет, ....... по специальности «учитель культурологии и истории».))) Пусть для начала научит Ксению Собчак культуре и разговаривать без мата. Представляю ее на важных переговорах. Через слово пи-пи-пи-пи....
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