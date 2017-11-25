Избирательный штаб Ксении Собчак в Липецке возглавит Олег Хомутинников

Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников возглавит штаб кандидата в президенты России Ксении Анатольевны Собчак.

Информация об этом появилась на сайте "Собчак против всех".

Олегу Хомутинникову 35 лет, он выпускник Липецкого государственного педагогического университета по специальности «учитель культурологии и истории».

С октября 2017 года координатор регионального отделения движения «Открытая Россия». Прошел несколько избирательных кампаний в качестве кандидата, наиболее крупная из которых выборы депутатов Государственной Думы в 2016 году.

Напомним, что в августе 2017 года Хомутинников уличил в нарушении действующего законодательства президента России Владимира Путина, который рыбачил в Тыве без спасательного жилета. В ноябре 2017 года выступил с инициативой о внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», согласно которым гражданин РФ не может быть выдвинут кандидатом в президенты, если достиг возраста, превышающего значение ожидаемой продолжительности жизни в России, и, соответственно, политики старше этого возраста должны быть освобождены от руководящих постов.



фото sobchakprotivvseh.ru