Происшествия

44 минуты назад

В Липецке напали на защитника обманутых дольщиков

4 1979
#дольщики #нападение
6
В Липецке напали на защитника обманутых дольщиков

Потерпевший не исключает «совместного заказа» на него от стройкомпаний.

Накануне в Липецке было совершен нападение на защитника обманутых дольщиков Алексея Окорокова. Липчанин связывает произошедшее со своей деятельностью по проблемным липецким строительным компаниям. Немногим ранее мужчина заявил в Арбитражный суд Липецкой области документы, касающиеся банкротства строительной фирмы «Эксстроймаш».

- Нападение произошло утром 24 ноября в моем офисе. Я там был один и собирался сделать чай. Услышав шаги сзади, подумал, что это — клиент, и спросил, по какому вопросу человек пришел. И здесь на меня посыпался град ударов от молодого человека в медицинской маске. Мне пришлось бросить в него чайник. В ответ получил от противника сильный удар в лицо, упал и понял, что надо бежать. Я кинул в него стул и бросился на улицу, - описывает события Алексей Окороков. - Это заказное нападение, связанное с профессиональной деятельностью - защитой дольщиков. Незадолго до этого я направил в суд и «Эксстроймаш» апелляцию, в которой просил изменить судебный акт в части назначения управляющим Юрия Сердюкова и включения в реестр «Эксстроймаш» 83 млн рублей от аффилированной с компанией организацией.

Алексей Окороков уже обратился в полицию. Его заявление приняли в отделении №8. В пояснении к происшествию юрист указал, что причиной может быть правовой конфликт между «Эксстроймаш» и дольщиками. Кроме того, мужчина также ведет дела дольщиков «СтройГрада» и «ЛИСК», так что юрист не исключает, что нападение на него - "совместный заказ".

Добавим, что сейчас Алексей Окороков чувствует себя хорошо, у него только немного болит голова. Нападавшему на вид около 26 лет, рост примерно 183 см, вероятно, занимается спортом. Алексей через Сеть обращается к нему: «Ты позоришь свой вид спорта, единоборство, которым ты занимаешься. Ты поднял руку на человека, который помогает заниматься спортом ребятам таким же, как ты. Иди и напиши повинную в отделение полиции и расскажи, кто тебя нанял. Я не буду настаивать на привлечении тебя к уголовной ответственности, мне это не нужно».
4 1979
#дольщики #нападение
6

Комментарии (4)

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электорат

6 минут назад
90-продолжаются,кумовство-сильная штука.
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ПАША

14 минут назад
Это было чмо.
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монтажник по монтажу

25 минут назад
это был елкин
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11111

27 минут назад
# Алексей Окороков уже обратился в полицию. Его заявление приняли в отделении №8 # Приняли поржали и отправили домой с Богом !!!!
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