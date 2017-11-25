В Липецке напали на защитника обманутых дольщиков

Потерпевший не исключает «совместного заказа» на него от стройкомпаний.

Накануне в Липецке было совершен нападение на защитника обманутых дольщиков Алексея Окорокова. Липчанин связывает произошедшее со своей деятельностью по проблемным липецким строительным компаниям. Немногим ранее мужчина заявил в Арбитражный суд Липецкой области документы, касающиеся банкротства строительной фирмы «Эксстроймаш».



- Нападение произошло утром 24 ноября в моем офисе. Я там был один и собирался сделать чай. Услышав шаги сзади, подумал, что это — клиент, и спросил, по какому вопросу человек пришел. И здесь на меня посыпался град ударов от молодого человека в медицинской маске. Мне пришлось бросить в него чайник. В ответ получил от противника сильный удар в лицо, упал и понял, что надо бежать. Я кинул в него стул и бросился на улицу, - описывает события Алексей Окороков. - Это заказное нападение, связанное с профессиональной деятельностью - защитой дольщиков. Незадолго до этого я направил в суд и «Эксстроймаш» апелляцию, в которой просил изменить судебный акт в части назначения управляющим Юрия Сердюкова и включения в реестр «Эксстроймаш» 83 млн рублей от аффилированной с компанией организацией.



Алексей Окороков уже обратился в полицию. Его заявление приняли в отделении №8. В пояснении к происшествию юрист указал, что причиной может быть правовой конфликт между «Эксстроймаш» и дольщиками. Кроме того, мужчина также ведет дела дольщиков «СтройГрада» и «ЛИСК», так что юрист не исключает, что нападение на него - "совместный заказ".



Добавим, что сейчас Алексей Окороков чувствует себя хорошо, у него только немного болит голова. Нападавшему на вид около 26 лет, рост примерно 183 см, вероятно, занимается спортом. Алексей через Сеть обращается к нему: «Ты позоришь свой вид спорта, единоборство, которым ты занимаешься. Ты поднял руку на человека, который помогает заниматься спортом ребятам таким же, как ты. Иди и напиши повинную в отделение полиции и расскажи, кто тебя нанял. Я не буду настаивать на привлечении тебя к уголовной ответственности, мне это не нужно».