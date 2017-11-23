Общество

сегодня, 09:47

15-летний школьник спас тонущего приятеля

8 1002
#МЧС #спасение
15-летний школьник спас тонущего приятеля

Девятиклассник получил заслуженную награду.

Ученик 9-го класса Артем Молоканов из Чаплыгина стал победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2017» в номинации «Дети-герои», сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

Победителем конкурса юный герой стал за спасение друга. 20 июля Артем Молоканов отправился со своими школьными друзьями на берег реки Становая Ряса. Когда дети купались, один из них захлебнулся. Артем Молоканов бросился в воду на помощь сверстнику. Мальчик вытащил его из реки и оказал первую помощь на берегу.

IX Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества» проводится МЧС Российской Федерации для выявления и награждения сотрудников МЧС и граждан оказавших помощь пострадавшим и проявивших активную жизненную позицию в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
8 1002
#МЧС #спасение

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Неавтофанат

15 минут назад
"Надо было учиться плавать, а не английскому языку!" 666, взрослые мужики бухали на берегу, ихний начальник полез в воду. Когда пришла пора наливать, оглянулись - нету! Обнаружили у берега, торчком стоял, только волосы вода прикрывала. Сердце прихватило. Жара, водка, безответственный коллектив.
ответить

666

29 минут назад
парень молодец, спору нет. но в наше время, обычные, для любого НОРМАЛЬНОГО общества, вещи возносятся в степень * героизма. мужчина спас тонущую девочку, парень спас своего друга. да, так и надо поступать, но сейчас, в нашем быдло социуме такие вещи стали редкостью.
ответить

assenizator

29 минут назад
Спасший на фото с края, тонувший на фото сбоку.
ответить

ПГМ

32 минуты назад
кто кого?
ответить

За нами будущее

41 минуту назад
Герой!!!!!Спасибо родителям за воспитание!
ответить

Нохча

50 минут назад
Красава настаящий друг
ответить

Animal Planet

сегодня, 10:01
Молодец!
ответить

Не все потеряно

сегодня, 10:00
Мужик!
ответить

Еще в рубрике

Олег Королев вошел в число «грандов» - глав-блогеров
#блогеры #медиалогия
Олег Королев вошел в число «грандов» - глав-блогеров

8 минут назад

Общество
После снегопада 400 липчан остаются без света
#снегопад
После снегопада 400 липчан остаются без света

22 минуты назад

Общество
Учения силовиков на стадионе «Металлург» связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу
#Учения #ФСБ #чемпионат мира по футболу
2
Учения силовиков на стадионе «Металлург» связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу

29 минут назад

Общество
На 2 км дороги в Липецк потратят 246 млн рублей
#ремонт #дорога #тендер
8
На 2 км дороги в Липецк потратят 246 млн рублей

47 минут назад

Общество
Мэрия Липецка обзаведется арт-объектом за 300 000 рублей
#арт-объект #дерево дружбы
9
Мэрия Липецка обзаведется арт-объектом за 300 000 рублей

сегодня, 09:32

Общество
Итоги снежного дня подвели в администрации города
#снегопад
14
Итоги снежного дня подвели в администрации города

сегодня, 08:57

Общество