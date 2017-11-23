15-летний школьник спас тонущего приятеля

Девятиклассник получил заслуженную награду.

Ученик 9-го класса Артем Молоканов из Чаплыгина стал победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2017» в номинации «Дети-герои», сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.



Победителем конкурса юный герой стал за спасение друга. 20 июля Артем Молоканов отправился со своими школьными друзьями на берег реки Становая Ряса. Когда дети купались, один из них захлебнулся. Артем Молоканов бросился в воду на помощь сверстнику. Мальчик вытащил его из реки и оказал первую помощь на берегу.



IX Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества» проводится МЧС Российской Федерации для выявления и награждения сотрудников МЧС и граждан оказавших помощь пострадавшим и проявивших активную жизненную позицию в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности.

