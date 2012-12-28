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25 минут назад

В чае для осужденного обнаружили марихуану

Возбуждено уголовное дело.

В минувшие выходные в исправительных учреждениях Липецкой области были предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов и веществ.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, в исправительной колонии №6 в двух пакетах с зелёным чаем общей массой 580 граммов нашли марихуану. Экспертиза показала, что в чае было 0,26 грамма наркотического средства – тетрагидроканнабинол. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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А в тюрьме №2 при досмотре посылки осуждённому были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, два провода для зарядки и две килограммовые пачки сахара, перемешанного с дрожжами. Проводится проверка.
УФСИН
колония
наркотики
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