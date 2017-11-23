Происшествия

41 минуту назад

В Липецке ищут свидетелей нападения на журналистов

1 412
#побои #журналист #нападение
2
В Липецке ищут свидетелей нападения на журналистов

У оператора - трещина лицевой кости.

Напомним, 21 ноября в Липецке около 17.00 на улице Титова возле торгового центра "Москва" напали на съемочную группу областного телеканала «Липецкое время». Как рассказали GOROD48  пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина ударил оператора группы кулаком в лицо. Соответствующее обращение зарегистрировано в отделе полиции №8. Ведется поиск нападавшего. По словам свидетелей, мужчина был нетрезв. Оператор получил серьезную травму. 

Как рассказали GOROD48 коллеги пострадавших, неприятный инцидент произошёл с корреспондентом утреннего шоу "Будильник" Антоном Пальчиковым и оператором Валерием Фаустовым. Последнему диагностирована достаточно серьёзная травма — трещина лицевой кости. Уличные камеры наблюдения происшествия не зафиксировали, но на записях с камер в ТРЦ видно, как незадолго до этого оттуда выпроваживали нетрезвых дебоширов.

Также журналисты обратились к липчанам с просьбой помочь в поиске хулиганов.

- Наши коллеги сняли сюжет и уже ждали автомобиль, чтобы вернуться в студию, когда двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения подошли и начали выяснять отношения, провоцируя драку, - сообщает официальная группа утреннего шоу «Будильник» в Инстаграм. - Когда это не удалось - ударили корреспондента, а затем оператора. С сильной травмой лица он сейчас отправлен на лечение. Нападавшие скрылись. Наши коллеги прекрасные люди, с любовью относящиеся к своей работе. Если кто-то знает подробнее об этой ситуации, звоните по телефону 27-27-94. Поиском хулиганов занимается полиция.

1 412
#побои #журналист #нападение
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ВИКТОРИЯ.

30 секунд назад
пора бы давно позакрывать эти пивбары. которых в Липецке размножилось несметное количество. наверно и в пиво подмешивают наркотики. чтобы люди сатанели. Скоро страшно будет на улицу выходить, придется оружие приобретать.
ответить

жаль, что РОССИЯНИН

10 минут назад
Ну и зачем тратить время и искать этих ублюдков? Ну найдут а потом наш суд оштрафует их на 500 рублей и все, ведь они не протестовали против диких цен и низких зарплат а всего лишь избили человека.
ответить

Еще в рубрике

Селяне жалуются на транспортный коллапс
#снег #ДТП #Добринка
2
Селяне жалуются на транспортный коллапс

21 минуту назад

Происшествия
Мать задолжала дочери 520 тысяч рублей
#алименты
Мать задолжала дочери 520 тысяч рублей

53 минуты назад

Происшествия
В центре Липецка - бронетехника и вооруженный спецназ
#учения
16
В центре Липецка - бронетехника и вооруженный спецназ

сегодня, 10:03

Происшествия
Во время снегопада на дорогах области пострадали 10 человек
#авария #ДТП
Во время снегопада на дорогах области пострадали 10 человек

сегодня, 08:20

Происшествия
Липчанку избили камнем на остановке
#разбой #приговор
9
Липчанку избили камнем на остановке

вчера, 16:30

Происшествия
88-летняя липчанка отдала мошенникам 125 000 рублей за бесполезные лекарства
#мошенничество
10
88-летняя липчанка отдала мошенникам 125 000 рублей за бесполезные лекарства

вчера, 15:50

Происшествия