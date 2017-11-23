В Липецке ищут свидетелей нападения на журналистов

У оператора - трещина лицевой кости.

Напомним, 21 ноября в Липецке около 17.00 на улице Титова возле торгового центра "Москва" напали на съемочную группу областного телеканала «Липецкое время». Как рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина ударил оператора группы кулаком в лицо. Соответствующее обращение зарегистрировано в отделе полиции №8. Ведется поиск нападавшего. По словам свидетелей, мужчина был нетрезв. Оператор получил серьезную травму.

Как рассказали GOROD48 коллеги пострадавших, неприятный инцидент произошёл с корреспондентом утреннего шоу "Будильник" Антоном Пальчиковым и оператором Валерием Фаустовым. Последнему диагностирована достаточно серьёзная травма — трещина лицевой кости. Уличные камеры наблюдения происшествия не зафиксировали, но на записях с камер в ТРЦ видно, как незадолго до этого оттуда выпроваживали нетрезвых дебоширов.

Также журналисты обратились к липчанам с просьбой помочь в поиске хулиганов.

- Наши коллеги сняли сюжет и уже ждали автомобиль, чтобы вернуться в студию, когда двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения подошли и начали выяснять отношения, провоцируя драку, - сообщает официальная группа утреннего шоу «Будильник» в Инстаграм. - Когда это не удалось - ударили корреспондента, а затем оператора. С сильной травмой лица он сейчас отправлен на лечение. Нападавшие скрылись. Наши коллеги прекрасные люди, с любовью относящиеся к своей работе. Если кто-то знает подробнее об этой ситуации, звоните по телефону 27-27-94. Поиском хулиганов занимается полиция.