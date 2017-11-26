Общество

сегодня, 13:58

Питерский блогер Максим Данилов приехал в Липецк и снял квартиру для многодетной матери

29 690
#многодетная мать #социальная помощь
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Питерский блогер Максим Данилов приехал в Липецк и снял квартиру для многодетной матери

Максим собирается трезво разобраться в ситуации

Как  сообщал GOROD48, в СМИ и социальных сетях разлетелась информация о многодетной женщине, которая попала в критическую ситуацию. Семья переселенцев из Донбасса оказалась в Липецкой области два года назад. Сначала семейство поселилось в Липецке, затем перебралось в Тербунский район, где с ними случилась первая беда – сгорел дом. Минувшим летом семья снова поселилась в Липецке, где их приютила на Соколе православная женщина.

Накануне  на сайте проекта «Жизнь ДД» блогера и благотворителя Максима Данилова был опубликован рассказ этой 32-летней многодетной матери, которая пожаловалась на невыносимые условия, в которых она оказалась, и высказала суицидальные настроения в видеообращении.

Максим Данилов сегодня уже приехал в Липецк, чтобы оказать помощь этой семье.

Как сообщил GOROD48 Максим Данилов,  он снял этой семье квартиру на неделю и дал немного денег.

- Я не могу пока делать никаких однозначных выводов и категорически оценивать ситуацию, - сообщил GOROD48 Максим. – Нужно во всем разобраться. Пока я вижу, что женщина находится в критической ситуации, даже на уровне общения, и это пугает. В понедельник я намерен встретиться с кем-то из представителей липецких властей и попытаться совместно с ними оказать женщине помощь. Очевидно, что по чужим углам им скитаться не следует. Еще после пожара власти должны были выделить им какое-то жилье из резервного фонда по закону, а не селить лишь бы где и лишь бы как. 

Фото: vk.com

29 690
#многодетная мать #социальная помощь
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Комментарии (29)

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)))))

1 минуту назад
А что не так? Она что у вас помощи просит? Благотворительность - дело добровольное, не хочешь, не помогай! Сидят рассуждают, сами по десят абортов сделали, что теперь и детей не могут родить, только кошечек разводят, вот в вас столько и злости, а мужикам вообще стремно женщин обсуждать, это ниже плинтуса, не забывайте, что завтра вы окажетесь в чужой стране и попадете в беду, что тогда?
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бкдьте добрее

2 минуты назад
Смысл мошенникам помогать?, Она дл деток своих старается,что ж вы за люди такие!
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Наталья

3 минуты назад
Я не чиновница Наташа! У меня там друзья живут и рассказывали как им помогали!позвони любому в селе расскажутчто они даже картохи не сажали.вотипомогите им еще!!!!!
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для вывод-мошенница

3 минуты назад
ну,вы уважаемый точно из нерадивых чиновников,гуманист.А выводы какие делать умеете
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з

4 минуты назад
Смысл мошенникам помогать?, Смотри...,как бы самому не пришлось побираться,петух красный он не разбирает,к кому лететь!
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Смысл мошенникам помогать?

10 минут назад
Это, что за закон такой, что власти после пожара должны выделять жильё? Про страхование жилья от пожара он ничего не слышал? Дом эта семья застраховала? Очевидно нет, понадеялись на авось. Но несмотря на это, дом и стройматериалы им были предоставлены. Но они отказались. Женщина соврала, что от неё муж сбежал, утаила, что у неё есть дом в Луганской области, соврала, что она живёт с детьми в уцелевшей комнате, сгоревшего дома. А на самом деле она живёт в доме в Липецке. Утаила, что она получила материнский капитал в России. Слишком много лжи. Вывод: мошенница
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Давайте Данилова найдем?

11 минут назад
Давно хотел ему морду набить.
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Введите

18 минут назад
да дайте хоть кому то подлататься че такие жадные вам то точно не дадут
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Бурёнка

20 минут назад
Светлана,ты когда корову-то видела живьём?Думаешь молоко пьёшь из-под коровы?Смотри как по Катукова молоковозы ездят,туда-сюда.Делай добро и бросай в воду,как в мультфильме
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Введите

25 минут назад
жесть
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