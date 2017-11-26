Питерский блогер Максим Данилов приехал в Липецк и снял квартиру для многодетной матери

Максим собирается трезво разобраться в ситуации

Как сообщал GOROD48, в СМИ и социальных сетях разлетелась информация о многодетной женщине, которая попала в критическую ситуацию. Семья переселенцев из Донбасса оказалась в Липецкой области два года назад. Сначала семейство поселилось в Липецке, затем перебралось в Тербунский район, где с ними случилась первая беда – сгорел дом. Минувшим летом семья снова поселилась в Липецке, где их приютила на Соколе православная женщина.

Накануне на сайте проекта «Жизнь ДД» блогера и благотворителя Максима Данилова был опубликован рассказ этой 32-летней многодетной матери, которая пожаловалась на невыносимые условия, в которых она оказалась, и высказала суицидальные настроения в видеообращении.

Максим Данилов сегодня уже приехал в Липецк, чтобы оказать помощь этой семье.

Как сообщил GOROD48 Максим Данилов, он снял этой семье квартиру на неделю и дал немного денег.

- Я не могу пока делать никаких однозначных выводов и категорически оценивать ситуацию, - сообщил GOROD48 Максим. – Нужно во всем разобраться. Пока я вижу, что женщина находится в критической ситуации, даже на уровне общения, и это пугает. В понедельник я намерен встретиться с кем-то из представителей липецких властей и попытаться совместно с ними оказать женщине помощь. Очевидно, что по чужим углам им скитаться не следует. Еще после пожара власти должны были выделить им какое-то жилье из резервного фонда по закону, а не селить лишь бы где и лишь бы как.

Фото: vk.com