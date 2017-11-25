Многодетная мать, угрожающая суицидом, скрыла ряд важных фактов

Женщина с детьми живет не в тербунских Озерках, а в Липецке

На сайте проекта «Жизнь ДД» блогера и благотворителя Максима Данилова опубликован рассказ 32-летней женщины, которая пожаловалась на невыносимые условия, в которых она и пятеро ее детей оказались после пожара.

«Два года назад в селе Озерки Тербунского района на Запрудной улице в доме под номером 9 произошел пожар. Сгорело все кроме одной комнаты, где и вынуждены жить дети с мамой», - говорится на сайте проекта.

- В администрации говорят, что поставят нас на очередь как молодую семью, но на счету должно быть 759 т.р., муж должен отработать на ферме, и лет через 10 мы получим жилье, — рассказала женщина. — Муниципального жилья нет, ведь как погорельцам нам ничего не положено кроме 10 тысяч рублей. Одни обещания и больше ничего! На деле уже скоро 2 года, как сгорел дом. А мы, можно сказать, бомжуем. Скоро на улице будем. Мне еще сказали, что детей в кризисный центр отправят.

Муж покинул семью сразу же, как сгорел дом, оставив ее одну со всеми возникшими проблемами. В доме невыносимо холодно, жить в нем невозможно, но погорельцам некуда пойти. От администрации кроме 10 тысяч рублей никакой помощи больше не было.

- Вы не представляете, как мне тяжело! Мне уже не хочется жить! Сил совсем не осталось, — заключила отчаявшаяся мать.

В сообществе проекта социальной сети "ВКонтакте" женщина оставила видеообращение к блогеру, в котором высказывает намерения покончить жизнь самоубийством.

Как рассказали GOROD48 знакомые с ситуацией источники, семейство, о котором идет речь, с лета этого года в тербунских Озерках не проживает. И мама, и ее дети переехали в Липецк, где их приютила православная женщина, как ее называют – монашка. Живет семейство в ее доме на Соколе. Известно, что семья эта - переселенцы из Северодонецка Луганской области, где у них остался дом, который они продавать не стали. В России все члены семьи получили гражданство, а мама после рождения детей стала обладательницей материнского капитала. Они действительно жили в Озерках. После пожара администрация предложила им кирпич для строительства дома, но семейство от стройматериалов отказалось, сославшись на то, что везти кирпич не на чем, и хранить его негде. Тогда в администрации предложили семейству перебраться в дом. Но дом оказался стареньким, требующим ремонта, и семья от него отказалась. Однако, благодаря добрым людям, семья перебралась в Липецк, где православная женщина дала им кров и все условия для нормальной жизни детей. Что побудило женщину записать полное отчаяния видеообращение, не договаривая о некоторых фактах – непонятно. GOROD48 будет следить за ситуацией.