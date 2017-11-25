Общество

54 минуты назад

Многодетная мать, угрожающая суицидом, скрыла ряд важных фактов

13 675
#пожар #дети #социальная помощь
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Многодетная мать, угрожающая суицидом, скрыла ряд важных фактов

Женщина с детьми живет не в тербунских Озерках, а в Липецке

На сайте проекта «Жизнь ДД» блогера и благотворителя Максима Данилова опубликован рассказ 32-летней женщины, которая пожаловалась на невыносимые условия, в которых она и пятеро ее детей оказались после пожара.

«Два года назад в селе Озерки Тербунского района на  Запрудной улице в доме под номером 9 произошел пожар. Сгорело все кроме одной комнаты, где и вынуждены жить дети с мамой», - говорится на сайте проекта.

- В администрации говорят, что поставят нас на очередь как молодую семью, но на счету должно быть 759 т.р.,  муж должен отработать на ферме, и лет через 10 мы получим жилье, — рассказала женщина. —   Муниципального жилья нет, ведь как погорельцам нам ничего не положено кроме 10 тысяч рублей. Одни обещания и больше ничего! На деле уже скоро 2 года, как сгорел дом.  А мы, можно сказать, бомжуем. Скоро на улице будем. Мне еще сказали,  что детей в кризисный центр отправят.

Муж покинул семью сразу же, как сгорел дом, оставив ее одну со всеми возникшими проблемами.  В доме невыносимо холодно, жить в нем невозможно, но погорельцам некуда пойти. От администрации кроме 10 тысяч рублей никакой помощи больше не было.

- Вы не представляете, как мне тяжело! Мне уже не хочется жить! Сил совсем не осталось, — заключила отчаявшаяся мать.

В сообществе проекта социальной сети "ВКонтакте" женщина оставила видеообращение к блогеру, в котором высказывает намерения покончить жизнь самоубийством.

Как рассказали GOROD48 знакомые с ситуацией источники, семейство, о котором идет речь, с лета этого года в тербунских Озерках не проживает. И мама, и ее дети переехали в Липецк, где их приютила православная женщина, как ее называют – монашка. Живет семейство в ее доме на Соколе. Известно, что семья эта - переселенцы из Северодонецка Луганской области, где у них остался дом, который они продавать не стали.  В России все члены семьи получили гражданство, а мама после рождения детей стала обладательницей материнского капитала. Они действительно жили в Озерках. После пожара администрация предложила им кирпич для строительства дома, но семейство от стройматериалов отказалось, сославшись на то, что везти кирпич не на чем, и хранить его негде. Тогда в администрации предложили семейству перебраться в дом. Но дом оказался стареньким, требующим ремонта, и семья от него отказалась. Однако, благодаря добрым людям, семья перебралась в Липецк, где православная женщина дала им кров и все условия для нормальной жизни детей. Что побудило женщину записать полное отчаяния видеообращение, не договаривая о некоторых фактах – непонятно. GOROD48 будет следить за ситуацией.

 

13 675
#пожар #дети #социальная помощь
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Комментарии (13)

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Мужик

5 минут назад
Донбасские итак неплохо здесь устроились.Нашим помогать надо.А то они едут вроде как по программе переселения,а идут как и все на общих основаниях.Ещё шо особенно доставляет енти ваши всякие Дилшоды и Умары с кишлаков, выдающие себя за соотечественников и также пытающихся встать(у кого то из них в итоге это получается)на программу переселения.
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Наивная

6 минут назад
Наташа, ну что плохого в том, что родила??? Дай Бог здоровья деткам, а в чужом доме тяжело...Деток любит, неужели нельзя помочь??? Она просит крышу над головой, а не дворец пятизвездочный...
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No Name

13 минут назад
Ну вы ироды
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Наташа

21 минуту назад
Вот это уже ближе к правде, чем в предыдущей статье. А пятого она родила уже после пожара. Бедные дети с такой бездумной матерью. Приедет и еще и требуют. Пусть домой едет. Тут одного то поднять, а эти рожают даже без жтлья в чужой стране, а потом права качают.
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Света

23 минуты назад
Настя , я готова дать "Увпйте!" Ловите его от меня!
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Настя

25 минут назад
Увпйте! Давайте этой семье поможем!
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!!

27 минут назад
??, а тебе мозги хохлятские киборги (гробики) раскрошили?
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ничего не пойму

29 минут назад
"В администрации говорят, что поставят нас на очередь как молодую семью, муж должен отработать на ферме" "Муж покинул семью сразу же, как сгорел дом, оставив ее одну со всеми возникшими проблемами" - ПОЯВИЛСЯ ДРУГОЙ МУЖ или ЖЕНЩИНА ЗАВРАЛАСЬ?
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дайте квартиру этой героине

31 минуту назад
Временное чужое жилье это не жилье. Хорошо если к вам приедут в гости на месяц, но если на два - волком завоешь да еще с таким количеством человек.
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??

33 минуты назад
а муж наверное попочленец в ДНР ? Крошит укропов в бригаде Моторолы ?
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