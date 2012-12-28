Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек.





Утром 18 августа в Задонском районе на трассе «Дон» опрокинулся грузовик «ДАФ». Его 35-летний водитель госпитализирован. По данным ГАИ, он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.В Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» вчера утром столкнулись «ГАЗ» под управлением 32-летнего водителя и «Лада Веста» с 43-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали женщина-водитель и три пассажирки, все они госпитализированы.Вечером в Ельце на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Белджи» с 36-летней женщиной за рулем и «Киа» под управлением 19-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Киа», его доставили в больницу.Около часа ночи на дороге Данков – Долгое 36-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.