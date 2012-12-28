Все новости
Происшествия
799
сегодня, 11:36
4

Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек.

Утром 18 августа в Задонском районе на трассе «Дон» опрокинулся грузовик «ДАФ». Его 35-летний водитель госпитализирован. По данным ГАИ, он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.

В Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» вчера утром столкнулись «ГАЗ» под управлением 32-летнего водителя и «Лада Веста» с 43-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали женщина-водитель и три пассажирки, все они госпитализированы.

Вечером в Ельце на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Белджи» с 36-летней женщиной за рулем и «Киа» под управлением 19-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Киа», его доставили в больницу.

Около часа ночи на дороге Данков – Долгое 36-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.

авария
ДТП
0
2
1
4
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
контингент
11 минут назад
уже проблема стала с этими большегрузами!!! убрать их с дорог. на компактный транспорт
Ответить
Фокс
сегодня, 12:02
Превышение скорости, тоннажа, переработка, некогда поесть-поспать, пока сезон страды - урвать! И вот итог..... Выздоравливай, какие твои годы, ещё успеешь, заработаешь
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
29 минут назад
Ну перегруз,и превышение это норма.....в смысле не новость,а вот техническое состояние в погоне за.....ну ужели пара тройка тысяч рублей стоит того???? Или их заставляют???
Ответить
Сергей Тонких
2 минуты назад
Ну перегруз,и превышение это норма.....в смысле не новость,а вот техническое состояние в погоне за.....ну ужели пара тройка тысяч рублей стоит того???? Или их заставляют??? ... заставляют что!? - себя угробить и быть "должным" за ремонт автомобиля? Свои мозги нужно включать!
Ответить
