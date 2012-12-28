В его доме горел диван.

Вечером 16 ноября в селе Измалково на улице Строителей погиб 52-летний мужчина: в его доме загорелся диван. Пожар потушили очевидцы происшествия, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же деньв селе Головщино Грязинского округа сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат». На проспекте 60 лет СССР в Липецке выгорели комната и балкон квартиры в десятиэтажном доме. В селе Волово сгорела часть надворной постройки площадью 15 квадратных метров.