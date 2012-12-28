Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
Ельчанка забрала с тренажёрной площадки чужой телефон: кражу записала камера наблюдения
Происшествия
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сегодня, 09:19
52-летний мужчина погиб в пожаре на улице Строителей
В его доме горел диван.
В тот же деньв селе Головщино Грязинского округа сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат». На проспекте 60 лет СССР в Липецке выгорели комната и балкон квартиры в десятиэтажном доме. В селе Волово сгорела часть надворной постройки площадью 15 квадратных метров.
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