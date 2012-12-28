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Происшествия
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сегодня, 15:44
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80-летнего постояльца ночлежки посадили на 9 лет за убийство соседа
Он ударил инвалида-колясочника не менее 12 раз костылём и один — ножом.
Об этой громкой истории мы рассказывали. 9 июля этого года вечерняя ссора в комнате изолятора филиала «Центра социальной адаптации» на улице 9 Мая началась из-за жалоб 64-летнего инвалида-колясочника на ногу, что сильно раздражало его 80-летнего соседа. Соседи перешли на взаимные оскорбления и колясочник даже пустил в ход трость. В ответ он получил удар ножом. Всё произошло на глазах свидетеля — ещё одного постояльца дома ночного пребывания. При этом оба участника конфликта, на удивление, были трезвы.
Дело расследовал Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.
В суде обвинение поддерживал прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов. Было установлено, что 80-летний пенсионер нанес своей жертве не менее 12 ударов деревянным костылем по различным частям тела. После этого он взял со стола кухонный нож и нанес один целенаправленный удар клинком в левую часть груди соседа. От полученных травм инвалид умер на месте. После убийства 80-летний мужчина спокойно лег на свою кровать и ждал приезда полиции и скорой помощи.
Уже на время следствия мужчина был арестован.
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