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2049
сегодня, 11:17
9

Постоялец дома ночного пребывания зарезал инвалида-колясочника

Подозреваемому в убийстве около 80 лет, его жертве — чуть больше 60-ти.

9 июля около 23:30 в липецком доме ночного пребывания на улице 9 Мая произошло убийство. По предварительным данным, один постоялец убил другого ударом ножа в сердце. 

Как стало известно GOROD48, погибшему чуть более 60 лет и он инвалид-колясочник. В доме ночного пребывания инвалид находился с конца мая. 

Подозреваемому — около 80-ти. В доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства он поселился недавно, ранее был судим. Другие постояльцы характеризуют его как крайне агрессивного человека.  

Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения на время следствия.
убийство
поножовщина
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Комментарии (9)

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Сначала новые
тема для размышления
сегодня, 12:58
Агрессивный дед в приюте - обычное дело, а каким образом инвалид-колясочник там оказался?! Значит он был свободолюбивый и любитель крепких напитков , т.е. такой же , как дед с ножом ?!
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КРУ
сегодня, 12:48
Просто в качестве рассуждения в статье указано ранее судимый т.е. я предполагаю вел не самый правильный образ жизни и дожил до 80 лет . Удивительное рядом.
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7777777
52 минуты назад
Ошибаетесь. Он вёл очень правильный образ жизни, но в местах не столь отдалённых. Поэтому и дожил до 80
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Александр Н.
сегодня, 12:18
Таких и выпускать на свободу нельзя,опасные субъекты для общества.
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Нонка
сегодня, 12:09
Дом ночного прибывания превратился в дом -прибивания Вот это постояльцы
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Умный
сегодня, 11:58
Вот и вернется в родной дом,в тюрьму!
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Молодежь
сегодня, 11:40
А нам говорят о добрых людях из СССР. Прямо все одуванчики. И учили их там добру. Да там насильников и убийц море было. И рэкетиры - все граждане СССР были.
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Ага
сегодня, 13:16
как в кафе на советской, постоянно 30 летнии кого то мочат.
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смартфонистам
сегодня, 12:05
когда отключат ваши смартфоны вы не сможете жить в реальном мире. Не будет красивых картинок чужих жизней)))
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