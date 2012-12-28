Постоялец дома ночного пребывания зарезал инвалида-колясочника

Подозреваемому в убийстве около 80 лет, его жертве — чуть больше 60-ти.

9 июля около 23:30 в липецком доме ночного пребывания на улице 9 Мая произошло убийство. По предварительным данным, один постоялец убил другого ударом ножа в сердце.Как стало известно GOROD48, погибшему чуть более 60 лет и он инвалид-колясочник. В доме ночного пребывания инвалид находился с конца мая.Подозреваемому — около 80-ти. В доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства он поселился недавно, ранее был судим. Другие постояльцы характеризуют его как крайне агрессивного человека.Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения на время следствия.