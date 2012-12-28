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43 минуты назад

Пенсионерку обманули на 1,4 миллиона рублей, пообещав премию от мэрии Ельца

Подозреваемый в мошенничестве арестован.

В Ельце на время следствия арестован 19-летний уроженец Нижнего Тагила — предполагаемый курьер мошенников, подозреваемый в обмане 89-летней пенсионерки на 1,4 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ещё в конце августа женщине позвонили на домашний телефон и представились сотрудниками администрации Ельца. Пенсионерке сообщили о положенной «премии» в 10 000 рублей. А для оформления выплаты попросили продиктовать данные СНИЛС.

На следующий день женщине позвонила уже «сотрудник военной прокуратуры» и сообщила, что номер СНИЛС не должен быть никому известен. Выяснив, что женщина хранит дома 600 000 рублей, звонившая перевела разговор на «юриста», который убедил пенсионерку передать деньги «их человеку». Вечером того же дня женщина передала сбережения пришедшему к ней мужчине.

Но и после этого мошенники не остановились. Пенсионерку попросили закрыть расчётный счёт в банке на 800 000 рублей и перевести деньги в другой банк, после чего потребовали передать ещё 800 000 рублей, обещая вернуть все деньги.

Женщина снова передала деньги мужчине во дворе своего дома. И больше на связь с ней никто не выходил. Ущерб составил 1 400 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
мошенничество
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