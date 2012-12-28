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597
50 минут назад
2

Две девочки пострадали во врезавшемся в дерево автомобиле

Водитель не справился с управлением, и машина слетела с дороги.

Вечером 4 ноября на дороге Липецк — Грязи 45-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии получили травмы две его 8-летние пассажирки. Девочки после оказания помощи были отпущены.

Этим же вечером в селе Коробовка Грязинского округа 62-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 43-летнего мужчину, которого затем госпитализировали.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию, они обошлись без пострадавших.
авария
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Комментарии (2)

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Житель
29 минут назад
Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Расскажите про платные парковки! Живём как на вулкане! Когда их запустят? Как оформить разрешение резидента? Можно ли его оформить, если ты просто прописан в квартире?
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Нонка
36 минут назад
Уже надо переобувать покрышки иначе аварий будет больше -берегите себя и транспорт...
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