Две девочки пострадали во врезавшемся в дерево автомобиле

Водитель не справился с управлением, и машина слетела с дороги.





Вечером 4 ноября на дороге Липецк — Грязи 45-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии получили травмы две его 8-летние пассажирки. Девочки после оказания помощи были отпущены.Этим же вечером в селе Коробовка Грязинского округа 62-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 43-летнего мужчину, которого затем госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию, они обошлись без пострадавших.