День народного единства в Липецке: концерт в темноте, где пройдут гулянья и праздничные мероприятия
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Происшествия
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50 минут назад
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Две девочки пострадали во врезавшемся в дерево автомобиле
Водитель не справился с управлением, и машина слетела с дороги.
Этим же вечером в селе Коробовка Грязинского округа 62-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 43-летнего мужчину, которого затем госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию, они обошлись без пострадавших.
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