Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии

Самое главное про наступивший четверг.

Вчерашний первый снегопад продолжится и сегодня. Дождь с мокрым снегом будет периодически падать с неба, а температура воздуха днём составит от +3 до +5 градусов.









- пер. Попова, 1, 5, 5 стр. 2, 6.









– ул. Юрия Смирнова.









Заторы всё ещё попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».





Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

















В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. театральная, 2) режиссёр Мария Колычева представит спектакль «Всё начинается с любви» (12+).









Возможность проверить свои знания об истории и культуре России, получить именной сертификат участника, заранее подготовиться, используя тренировочные тесты и материалы на сайте проекта.













Фото vk.ru/museum48group

В 17:00 во дворе дома на ул. Смургиса, 6, несмотря на погоду, пройдёт программа для детей и из родителей «Играем вместе!» (6+).









С 08:30 до 14:30 на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) состоится очередная ярмарка местной продукции (6+).









28% липчан считают, что их основным источником дохода на пенсии будет… работа. На государственные выплаты надеются лишь 27% опрошенных SuperJob. На личные сбережения уповают 15%.



















