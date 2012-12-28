День народного единства в Липецке: концерт в темноте, где пройдут гулянья и праздничные мероприятия
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
День народного единства в Липецке: концерт в темноте, где пройдут гулянья и праздничные мероприятия
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Самое главное про наступивший четверг.
Вчерашний первый снегопад продолжится и сегодня. Дождь с мокрым снегом будет периодически падать с неба, а температура воздуха днём составит от +3 до +5 градусов.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Балмочных, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 17 стр. 1, 24, 26, 32, 36, 38, 50;
- ул. Волгоградская, 8 , 8а, 10 , 11, 12 ,14;
- ул. Гагарина, 65, 65а, 69, 71, 72, 73а, 74а, 74б, 75, 76, 76а, стр. 76а, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100б, вл. 100ка, 102, 102б, 104;
- ул. Ильича, 15;
- ул. Качалова, 1, 3, 4, 5, 10;
- ул. Космонавтов, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 80а, вл. 102в, 104а, 109б;
- ул. Мусоргского, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Нестерова, 8, 8а, 9, 10, 12, 17 стр.1;
- ул. Тельмана, 21, 21а, стр. 25, 90, 92, 116, 116а, 116б, 162, 164, 164а, 164б;
- ул. Терешковой, 11/2, 11/3, 13а, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а 37, 37/1;
- пер. Попова, 1, 5, 5 стр. 2, 6.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бехтерева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Докучаева, Зеленой, Ильича, Ковалевской, Красина, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, Социалистической, Спартака, Студенческой, Тельмана, Тургенева, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
– ул. имени О. Городовикова, 11;
– ул. Исполкомовская, 7;
– ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
– ул. Рябиновая;
– ул. Солнечная;
– ул. Юрия Смирнова.
Пробки
Заторы всё ещё попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».
Бензин
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Казаки зовут в гости
В 20:00 театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) приглашает на свою собственную «Ночь искусств» (6+).
Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.
Всё начинается…
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. театральная, 2) режиссёр Мария Колычева представит спектакль «Всё начинается с любви» (12+).
Музыкально-поэтическая постановка, посвящённая самому прекрасному чувству — Любви! В программе стихи и песни 1960-70х годов.
Диктант
В 10:30 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) желающие могут написать гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!» (6+).
Возможность проверить свои знания об истории и культуре России, получить именной сертификат участника, заранее подготовиться, используя тренировочные тесты и материалы на сайте проекта.
Фото vk.ru/museum48group
Победители получат крутой фирменный мерч, возможность стать участником просветительской программы в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре и приглашение на торжественную церемонию награждения в Президентской академии.
Участие бесплатное.
Во дворе
В 17:00 во дворе дома на ул. Смургиса, 6, несмотря на погоду, пройдёт программа для детей и из родителей «Играем вместе!» (6+).
Весёлые спортивные эстафеты и соревнования, зажигательные танцы и подвижные игры, интересные задания и командные развлечения. Можно участвовать целыми семьями.
Ярмарка
С 08:30 до 14:30 на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) состоится очередная ярмарка местной продукции (6+).
Сельхозпроизводители продадут мясные, сыпучие и прочие продукты. Раньше цены на этих ярмарках были заметно ниже магазинных, поэтому многие липчане старались сделать припасы на зиму. Сейчас горожане жалуются, что особой разницы в ценах не видно.
Работать до упаду
28% липчан считают, что их основным источником дохода на пенсии будет… работа. На государственные выплаты надеются лишь 27% опрошенных SuperJob. На личные сбережения уповают 15%.
А как думаете вы – что сможет гарантировать вам обеспеченную старость? Напишите в комментариях.
Кинопремьеры
Знакомим вас с наиболее любопытными новинками, который выйдут на экраны в четверг, хотя один фильм появился чуть раньше.
«Рождение империи». Россия, 2026. Историческая драма. Режиссёры Алексей Нужный, Андоей Кравчук (18+).
Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства, – только преодолев которые, Петр станет Императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой Империей.
В ролях: Милош Бикович, Юлия Пересильд, Сергей Шакуров.
После потери отца Рома перестал верить в добро и стал дерзким и непослушным. Вместе с робким младшеклассником Витей они пробираются в дом таинственного старика, где находят волшебные книги с ожившими персонажами, но неосторожности мальчики выпускают на свет злого колдуна. Чтобы спасти друга и вернуть все на свои места, Рома должен снова поверить в себя.
В ролях: Дмитрий Калихов, Константин Хабенский, Сергей Безруков.
Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента Секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.
В ролях: Самюэль Л. Джексон, Гай Бернет, Юэль Киннаман
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