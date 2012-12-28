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Происшествия
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сегодня, 12:28
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Часть сарматского кургана уничтожена
Две трети насыпи срыты тяжёлой техникой.
Как рассказали GOROD48 в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области, так как курган, точнее их два, выявлены недавно, сейчас проводится работа по постановке их на учёт. Также археологи оценивают возможный ущерб памятнику.
По данным учёных, первоначальные размеры кургана, реконструированные по космическим снимкам, составляли около 60 × 40 метров, а сохранившаяся высота насыпи достигает четырёх метров. Это один из наиболее крупных курганов, выявленных в Липецкой области. В осыпи разрушенной насыпи археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов, предварительно датируемых ранним железным веком — предположительно сарматским временем (I–II вв. н. э.). При этом само погребальное сооружение может оказаться значительно древнее и относиться к эпохе бронзы. По оценке исследователей, погребения, находящиеся непосредственно под курганной насыпью, пока не затронуты разрушением.
Археологи рассчитывают на оперативные меры по обеспечению сохранности памятника, а также на установление обстоятельств его разрушения. По мнению специалистов, необходима проверка с привлечением правоохранительных органов и, при наличии оснований, прокуратуры.
Фото: vk.ru/ostorozhno_lip
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