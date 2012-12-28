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сегодня, 12:28
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Часть сарматского кургана уничтожена

Две трети насыпи срыты тяжёлой техникой.

ЛРНОО «Археологические исследования» сообщило о масштабном разрушении недавно выявленного сарматского кургана у села Медовка Усманского округа: почти две трети древней насыпи уничтожены тяжёлой техникой.

Как рассказали GOROD48 в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области, так как курган, точнее их два, выявлены недавно, сейчас проводится работа по постановке их на учёт. Также археологи оценивают возможный ущерб памятнику.

По данным учёных, первоначальные размеры кургана, реконструированные по космическим снимкам, составляли около 60 × 40 метров, а сохранившаяся высота насыпи достигает четырёх метров. Это один из наиболее крупных курганов, выявленных в Липецкой области. В осыпи разрушенной насыпи археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов, предварительно датируемых ранним железным веком — предположительно сарматским временем (I–II вв. н. э.). При этом само погребальное сооружение может оказаться значительно древнее и относиться к эпохе бронзы. По оценке исследователей, погребения, находящиеся непосредственно под курганной насыпью, пока не затронуты разрушением.

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Археологи рассчитывают на оперативные меры по обеспечению сохранности памятника, а также на установление обстоятельств его разрушения. По мнению специалистов, необходима проверка с привлечением правоохранительных органов и, при наличии оснований, прокуратуры.

Фото: vk.ru/ostorozhno_lip
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Комментарии (3)

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Лиза
17 минут назад
Что имеем - не храним, потерявши - плачем. О чём археологи раньше думали?
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А если бы
41 минуту назад
.хотя бы табличку воткнули, что это памятник архитектуры, а так люди может и не знали что это такое и что не надо трогать этот "холмик"? Так у нас и на производстве травмы из-за неосведомлённости..
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Недавно выявленный...
сегодня, 12:52
Что имеем , не храним.... А чем эти археологи занимаются, если до сих пор не знали??? В общем, всё как везде! Ничего никому не нужно!!! Зато все патриоты...
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