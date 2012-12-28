В Липецкой области мокрый снег с дождём и до +6

В регионе установилась типичная ноябрьская температура.



В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона — ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, ночью 6–11 м/сек, днём 9–14 м/сек. Температура воздуха ночью будет от -3 до +2 градусов, днём — от +1 до +6.В Липецке облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью — около 0 градусов, днём — от +2 до +4.День 6 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 15 градусов мороза.