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Погода в Липецке
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18 минут назад
В Липецкой области мокрый снег с дождём и до +6
В регионе установилась типичная ноябрьская температура.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, ночью 6–11 м/сек, днём 9–14 м/сек. Температура воздуха ночью будет от -3 до +2 градусов, днём — от +1 до +6.
В Липецке облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью — около 0 градусов, днём — от +2 до +4.
День 6 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 15 градусов мороза.
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