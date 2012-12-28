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Погода в Липецке
673
58 минут назад
4

Вместе с циклоном в Липецкую область придет снег

Тепло уходит из региона.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона – ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Среднесуточные температуры составят около нуля градуса, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в Липецкой области облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем от +1 до +6 градусов.

В Липецке облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.

День 5 ноября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 16 градусов мороза.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
пешеход
24 минуты назад
Теперь вони будет от водятлов... Дорожники им должны почистить снег из под каждого колеса.
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дед
41 минуту назад
Самым теплым был ноябрь в 1967 году. Мы шли на демонстрацию 7 ноября в белых рубашках и пионерских галстуках. Было 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции и было 20 градусов тепла. На всю жизнь запомнилось.
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Коммунист
47 минут назад
Улетел на зимовку в теплые края
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Лена
49 минут назад
Уже пришел снег,я каталась на лыжах.Однако стерла их и сотрясение получила.
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