Вместе с циклоном в Липецкую область придет снег

Тепло уходит из региона.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона – ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.Среднесуточные температуры составят около нуля градуса, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в Липецкой области облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем от +1 до +6 градусов.В Липецке облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.День 5 ноября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 16 градусов мороза.