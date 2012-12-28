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Погода в Липецке
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58 минут назад
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Вместе с циклоном в Липецкую область придет снег
Тепло уходит из региона.
Среднесуточные температуры составят около нуля градуса, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в Липецкой области облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем от +1 до +6 градусов.
В Липецке облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.
День 5 ноября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 16 градусов мороза.
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