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266
50 минут назад
6

Липецк уже готовится к Новому году

Горсвет проверяет праздничную иллюминацию.

В Липецке уже готовятся к новогодним праздникам. «Липецкгорсвет» проверяет работоспособность праздничной иллюминации.

Как отметили в «Липецкгорсвете», летом все конструкции прошли плановое обслуживание: электрики заменили перегоревшие лампы и восстановили сетевые соединения.

«Особое внимание уделяется стационарным украшениям, которые находятся на улицах круглый год. Конструкции «Зимние узоры» на улице Зегеля, «Чаши» на Плехановском спуске и «Шары» на Московской не демонтируются на склад, поэтому их обслуживание и текущий ремонт проводятся непосредственно на местах», — рассказали в Горсвете.

При этом мэрия традиционно обращается к липчанам с просьбой бережно относиться к праздничному оформлению. В случае выявления вандализма очевидцев просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
иллюминация
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
ДеД
3 минуты назад
И жить хорошо и жизнь хороша! Больше , видать, проблем нету. Все закончились
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Сначала
21 минуту назад
Отопление людям дайте,а потом гуляйте.
Ответить
отопления нет в домах!!!
22 минуты назад
Какая иллюминация??? Совсем берега попутали???
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Ссёлки
23 минуты назад
Наши подростки уже питардами всю неделю стреляют возле школы-35..Ждём когда будут первые жертвы.
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Житель
39 минут назад
У нас праздничная иллюминация каждую ночь сама по себе...
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Захаров
44 минуты назад
А что не 1 сентября? Зачем делать сейчас, потом это уже каждый день видеть к новому году надоест и праздничного настроения на улице не будет
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