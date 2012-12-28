Липецк уже готовится к Новому году

Горсвет проверяет праздничную иллюминацию.

В Липецке уже готовятся к новогодним праздникам. «Липецкгорсвет» проверяет работоспособность праздничной иллюминации.Как отметили в «Липецкгорсвете», летом все конструкции прошли плановое обслуживание: электрики заменили перегоревшие лампы и восстановили сетевые соединения.«Особое внимание уделяется стационарным украшениям, которые находятся на улицах круглый год. Конструкции «Зимние узоры» на улице Зегеля, «Чаши» на Плехановском спуске и «Шары» на Московской не демонтируются на склад, поэтому их обслуживание и текущий ремонт проводятся непосредственно на местах», — рассказали в Горсвете.При этом мэрия традиционно обращается к липчанам с просьбой бережно относиться к праздничному оформлению. В случае выявления вандализма очевидцев просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.