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Общество
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50 минут назад
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Липецк уже готовится к Новому году
Горсвет проверяет праздничную иллюминацию.
Как отметили в «Липецкгорсвете», летом все конструкции прошли плановое обслуживание: электрики заменили перегоревшие лампы и восстановили сетевые соединения.
«Особое внимание уделяется стационарным украшениям, которые находятся на улицах круглый год. Конструкции «Зимние узоры» на улице Зегеля, «Чаши» на Плехановском спуске и «Шары» на Московской не демонтируются на склад, поэтому их обслуживание и текущий ремонт проводятся непосредственно на местах», — рассказали в Горсвете.
При этом мэрия традиционно обращается к липчанам с просьбой бережно относиться к праздничному оформлению. В случае выявления вандализма очевидцев просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
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