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Общество
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сегодня, 12:44
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Дочь участника СВО через суд добилась выплаты по гибели отца
Ей пришлось доказывать факт проживания отца в Липецкой области.
«Изначально женщине отказали в выплате по причине отсутствия у отца регистрации по месту жительства в Липецкой области. Но факт проживания мужчины в регионе подтвержден в ходе проверки жалобы дочери», — сообщает Генеральная прокуратура России.
Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на орган соцзащиты произвести причитающуюся выплату, и эти требования были удовлетворены. Миллион рублей женщине уже перечислен.
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