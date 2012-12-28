Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: ночной налет, всплывшее со дна и две тысячи дворняжек
Общество
Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика
Общество
Убийцу липчанки вычислили через неделю после расправы
Происшествия
Вице-мэр Ирина Артемова дорабатывает последнюю неделю
Общество
Коллекторы взыскали долги умершего ельчанина с его наследника
Общество
Сегодня в Липецке: праздник прогульщика, в карманах липчан звенят миллионы и половина горожан вынуждена перерабатывать
Общество
Оконные блоки и стеклопакеты в пострадавших от атаки БПЛА в Ельце квартирах заменят в ближайшее время
Происшествия
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Происшествия
Женщина в красном, как вы прекрасны: липчанка отметила 103-летие
Общество
Горе-лестницу у педуниверситета в Липецке переторгуют заново
Общество
Читать все
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Происшествия
Мэрия ищет подрядчика на благоустройство сокольского пляжа
Общество
Вице-мэр Ирина Артемова дорабатывает последнюю неделю
Общество
В Липецкую область на один день придут дожди и прохлада
Погода в Липецке
На проспекте Победы оцеплена часть тротуара
Происшествия
Пятилетний мальчик сбежал от бабушки, уехав на автобусе в другой район города
Общество
В шести районах Липецка и на двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Происшествия
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Происшествия
На НЛМК определили лучшего водителя карьерного самосвала
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
274
49 минут назад

56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей

Сейчас известно о десяти пострадавших, которые вложились в возведение домов в Кулешовке.

Липецкие полицейские расследуют многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве, возбуждённое в отношении 56-летнего липчанина.

«По данным следствия, действуя совместно с неустановленными лицами, он похитил свыше 68 миллионов рублей у 10 жителей региона. Подозреваемый предлагал своим знакомым вложиться в его бизнес, связанный с недвижимостью. При этом аферист помогал им оформлять займы в банковских учреждениях, которые впоследствии передавались ему якобы для строительства жилых домов в селе Кулешовка, которые затем должны быть проданы, а выручка поделена между вкладчиками. Получив наличные, злоумышленник, не намереваясь выполнять обязательства, заключал с потерпевшими договоры о строительстве, заведомо зная, что они не имеют юридической силы», – сообщает «МВД Медиа».

Размер причинённого каждому из потерпевших ущерба варьируется от 2 до 11,7 миллиона рублей.

Подозреваемого, когда он пытался покинуть Липецк, задержали сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областной полиции при силовой поддержке Росгвардии. При нём обнаружены три сумки с вещами, заграничный паспорт, печати, большое количество документов. 

Назначено проведение ряда судебных экспертиз, в том числе почерковедческие и компьютерные, а также экономические исследования. По решению суда мужчина помещен под домашний арест.

Расследование продолжается. Полиция просит откликнуться других возможных пострадавших от действий подозреваемого или тех, кто располагает сведениями о его противоправной деятельности.
мошенничество
1
0
2
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить