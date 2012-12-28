56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей

Сейчас известно о десяти пострадавших, которые вложились в возведение домов в Кулешовке.

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Липецкие полицейские расследуют многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве, возбуждённое в отношении 56-летнего липчанина.«По данным следствия, действуя совместно с неустановленными лицами, он похитил свыше 68 миллионов рублей у 10 жителей региона. Подозреваемый предлагал своим знакомым вложиться в его бизнес, связанный с недвижимостью. При этом аферист помогал им оформлять займы в банковских учреждениях, которые впоследствии передавались ему якобы для строительства жилых домов в селе Кулешовка, которые затем должны быть проданы, а выручка поделена между вкладчиками. Получив наличные, злоумышленник, не намереваясь выполнять обязательства, заключал с потерпевшими договоры о строительстве, заведомо зная, что они не имеют юридической силы», – сообщает «МВД Медиа».Размер причинённого каждому из потерпевших ущерба варьируется от 2 до 11,7 миллиона рублей.Подозреваемого, когда он пытался покинуть Липецк, задержали сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областной полиции при силовой поддержке Росгвардии. При нём обнаружены три сумки с вещами, заграничный паспорт, печати, большое количество документов.Назначено проведение ряда судебных экспертиз, в том числе почерковедческие и компьютерные, а также экономические исследования. По решению суда мужчина помещен под домашний арест.Расследование продолжается. Полиция просит откликнуться других возможных пострадавших от действий подозреваемого или тех, кто располагает сведениями о его противоправной деятельности.