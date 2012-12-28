Все новости
сегодня, 18:07
1

55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО

Изначально мужчина был помещен под домашний арест.

Октябрьский районный суд Липецка по ходатайству следователя изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей на 2 месяца 2 дня (до 16 ноября) 55-летнему уроженцу Украины, обвиняемому в совершении четырех эпизодов мошенничества (по части четвертой статьи 159 УК РФ) и подозреваемому по ещё 15 эпизодам. Условия домашнего ареста мужчина нарушал.

«По версии следствия, обвиняемый совместно с иными неустановленными лицами убедил граждан оформить на свое имя займы в кредитных учреждениях на территории Липецка, Воронежа и Тамбова под строительство жилых домов в деревне Кулешовка Липецкой области с целью их дальнейшей перепродажи или передачи в собственность заемщикам. Однако свои обязательства подозреваемый и его сообщники не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В одно производство соединено 15 уголовных дел по факту хищений более 96 миллионов рублей.

Напомним, изначально речь шла о хищении свыше 68 миллионов рублей у 10 жителей региона. Но потом появились новые потерпевшие. Размер причинённого каждому из них ущерба варьируется от 2 до 11,7 миллиона рублей.

Подозреваемого, когда он пытался покинуть Липецк, задержали сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областной полиции при силовой поддержке Росгвардии. При нём были обнаружены три сумки с вещами, заграничный паспорт, печати, большое количество документов.

Назначено проведение ряда судебных экспертиз, в том числе почерковедческие и компьютерные, а также экономические исследования.
Комментарии (1)

Кузмич
15 минут назад
Без лоха и жизнь плоха.. А денежки куку
