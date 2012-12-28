Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Игрок липецкой команды по мини-футболу помог сборной Кыргызстана выйти в финал Кубка Азии-2026
Общество
928
сегодня, 18:07
1
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Изначально мужчина был помещен под домашний арест.
«По версии следствия, обвиняемый совместно с иными неустановленными лицами убедил граждан оформить на свое имя займы в кредитных учреждениях на территории Липецка, Воронежа и Тамбова под строительство жилых домов в деревне Кулешовка Липецкой области с целью их дальнейшей перепродажи или передачи в собственность заемщикам. Однако свои обязательства подозреваемый и его сообщники не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В одно производство соединено 15 уголовных дел по факту хищений более 96 миллионов рублей.
Напомним, изначально речь шла о хищении свыше 68 миллионов рублей у 10 жителей региона. Но потом появились новые потерпевшие. Размер причинённого каждому из них ущерба варьируется от 2 до 11,7 миллиона рублей.
Подозреваемого, когда он пытался покинуть Липецк, задержали сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областной полиции при силовой поддержке Росгвардии. При нём были обнаружены три сумки с вещами, заграничный паспорт, печати, большое количество документов.
Назначено проведение ряда судебных экспертиз, в том числе почерковедческие и компьютерные, а также экономические исследования.
1
2
2
5
2
Комментарии (1)