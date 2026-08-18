Сегодня в Липецке: где пройдёт «Ночь искусств», как начальство реагирует на беременность сотрудниц

Нас ждут мероприятия в музеях и библиотеках, концерты и премьера спектакля.

Днём в Липецке от +8 до +10 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





– Лебедянское ш, вл. 2.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 9 Января, XX Партсъезда, 40 лет Советской Армии, Арктической, Боевой проезд, Дарвина, Димитрова, Железнякова, Елецкой, Карьерной, Кольцевой, Красной, Лескова, Маяковского, Павлова, Студёновской, Фрунзе, Чапаева, Энергетической.





Отключение света

– Садоводчество «Металлург- 6».









За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Традиционная «Ночь искусств» пройдёт сегодня во многих музеях, выставочных залах, библиотеках (6+).









Фото vk.ru/museum48group

В 10:00 в библиотеке им. И. Бунина (ул. Студенчесекий городок, 11а) пройдет квиз, посвящённый Дню народного единства (12+).













Фото vk.ru/biblioteka_bunina





В 17:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) пройдёт концерт в честь Дня народного единства (6+).













Фото vk.ru/dk_rud

В 16:00 в ДК «Сокол» (пл. К. Константиновой, 3) тоже состоится концерт в честь Дня народного единства (6+).













Фото vk.ru/dksokol48

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) режиссёр Иван Карпов представит спектакль «Между небом и Москвой» (12+).









Фото vk.ru/teatrpodderevom

Положительно отнеслись 48% начальников, нейтрально – 27%.







