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18
37 минут назад

Сегодня в Липецке: где пройдёт «Ночь искусств», как начальство реагирует на беременность сотрудниц

Нас ждут мероприятия в музеях и библиотеках, концерты и премьера спектакля.

Сухая погода вернулась

Днём в Липецке от +8 до +10 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. 9 Января, 1а;
– ул. Агрономическая, 4, 5, 6, 7, 16, 15;
– ул. Боевой проезд, 5, 5а, 5а/1, 19, 23, 23/1, 23/2, 23а, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25/1, 25/2, 25/4, 25а, 25 стр. 3, 26, 27, 27г, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 37, 38, 39, 39/1, 39а;
– ул. Елецкая, 8а, 10а, 10, 10/2, 54, 63, 65, 67, 69, 71, 71а;
– ул. Карьерная, 2;
– ул. Опытная, 1, 1 стр. 1, 2. 2а, 4, 4а, 6, стр. 6, 8, 11, 13;
– ул. Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39б, 39а, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 65, 67, 73, 91, 109, 109а, 109б, 122, 122а, 126, 126в, 123, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а;
– ул. Фрунзе, 23а;
– ул. Чапаева, 2;
– Лебедянское ш, вл. 2.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 9 Января, XX Партсъезда, 40 лет Советской Армии, Арктической, Боевой проезд, Дарвина, Димитрова, Железнякова, Елецкой, Карьерной, Кольцевой, Красной, Лескова, Маяковского, Павлова, Студёновской, Фрунзе, Чапаева, Энергетической.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Винницкая, 22;
– ул. Задорожная, 23, 23а;
– ул. Маршала Рыбалко;
– ул. Муравьева, 4;
– ул. Одоевского, 2, 2а, 10;
– ул. Подсобное хозяйство;
– ул. Садовая (10 Шахта);
– ул. Харьковская;
– ул. Шахтерская, 7а,11а, 12;
– Садоводчество «Восход»;
– Садоводчество, «Металлург – 2»
– Садоводчество «Металлург- 6».

DSC0008412_2.jpg

В селе Ссёлки пропадёт напряжение в розетках на улицах Аллейной, дубовой, Жемчужной, Журавлиной, Калиновой, Камышовой, Кирова, Космонавтов, 1а, Ленина, 200, Липовой, Листопадной, 2, 4, Медовой, Покровской, Палисадной, 17, Посадской, Провинциальной, Ракитной, Сокольской.

Пробки

Заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».


Полный бак

За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get–fuel.ru и чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Ночь искусств

Традиционная «Ночь искусств» пройдёт сегодня во многих музеях, выставочных залах, библиотеках (6+).

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Фото vk.ru/museum48group

Это - отличная возможность приобщиться к культуре.,посетить выставки, мастер-классы и познакомиться с интересными людьми. Собрали для вас список, где пройдут мероприятия.

Краеведческий музей (ул. Ленина, 25) – 17:45–22:00
Дом мастера (ул. Ленина, 2) — 14:00–21:00
Историко-культурный музей (ул. Космонавтов, 2) — 16:00–20:00
Художественный музей (ул. Ленина, 7а) — 17:00–20:30
Выставочный зал (ул. Ленина, 9) — 17:00–21:00
Липецкая областная научная библиотека (ул. Неделина, 31а) — 16:30–19:00

Квиз

В 10:00 в библиотеке им. И. Бунина (ул. Студенчесекий городок, 11а) пройдет квиз, посвящённый Дню народного единства (12+).

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Фото vk.ru/biblioteka_bunina

«Мульти-культи» – это путешествие по традициям, быту и героям народов огромной страны. Вопросы о национальных костюмах, знаменитых героях, уникальных поговорках и удивительных фактах, которые поразят. Не просто проверка знаний, а азартная командная игра, где каждый сможет проявить смекалку. Участвовать можно целыми семьями!

Концерт на Руднике

В 17:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) пройдёт концерт в честь Дня народного единства (6+).

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Фото vk.ru/dk_rud

Выступление местных творческих коллективов, талантливых артистов, хорошее настроение и атмосфера единства.

Концерт на Соколе

В 16:00 в ДК «Сокол» (пл. К. Константиновой, 3) тоже состоится концерт в честь Дня народного единства (6+). 

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Фото vk.ru/dksokol48

Смотр талантов сокольского дворца культуры и всего города.

Спектакль

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) режиссёр Иван Карпов представит спектакль «Между небом и Москвой» (12+).

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Фото vk.ru/teatrpodderevom

Премьера по творчеству поэта и прозаика Олега Севрюкова. Поразмышляем о том, для чего и кому нужны стихи, зачем авторы их вообще создают.

Скоро в декрет

В стране борются за демографию, но 9% липчанок в опросе SuperJob рассказали, что столкнулись с негативной реакцией работодателя на свою беременность.

Положительно отнеслись 48% начальников, нейтрально – 27%.

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58% жительниц Липецка сообщают работодателю о том, что беременны еще в первом триместре. 12% делятся новостями во втором триместре, а 5% — не ранее седьмого месяца.

Дорогие липчане! В нынешние времена особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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