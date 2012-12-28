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сегодня, 10:34
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Улицу Механизаторов откроют в конце недели

Энергетики пообещали завершить реконструкцию теплосети к 3 октября.

Реконструкция теплосети на улице Механизаторов с возобновлением дорожного движения должна закончиться 3 октября, сообщили GOROD48 в администрации Липецка со ссылкой на «РИР-Энерго».

Напомним, улица Механизаторов от перекрёстка с проспектом Победы до перекрёстка с улицей Индустриальной перекрыта для реконструкции теплосети с 21 сентября. Тогда мэр Михаил Щербаков называл ориентировочной датой возобновления движения 30 сентября.

На улице Механизаторов подрядчик компании «РИР-Энерго» менял 748 метров магистрального трубопровода диаметром 427 мм. Обновление участка необходимо для надёжного теплоснабжения более 2000 жителей Липецка. Энергетики особенно гордятся тем, что во время ремонта не отключали горожанам горячую воду.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Константин
13 минут назад
Давайте начнём с того что улицу механизаторов перекрыли полностью 21 сентября а за две недели до этого перекрыли три полосы оставив только одну полосу и то с проспекта победы на механизаторов. Далее поменяли далеко не 748 метров труб а только в районе 300. И по поводу отключения горячей воды если её не отключали то где она была в период с 22 по 26 сентября??? Короче одним словом просто снова дурят народ...
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Бывалый
сегодня, 10:51
Да что вы пристали с этой дорогой! Когда откроем, тогда позовем!
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Игорь
сегодня, 10:51
Энергетики включите горячую воду в доме №63 по на Советской! Гордиться нечем совсем! Всё лето такая канитель гордецы.
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НеОтключали
сегодня, 10:42
Ещё как отключали, вернее её и сейчас нет :)
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