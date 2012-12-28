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Общество
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сегодня, 10:34
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Улицу Механизаторов откроют в конце недели
Энергетики пообещали завершить реконструкцию теплосети к 3 октября.
Напомним, улица Механизаторов от перекрёстка с проспектом Победы до перекрёстка с улицей Индустриальной перекрыта для реконструкции теплосети с 21 сентября. Тогда мэр Михаил Щербаков называл ориентировочной датой возобновления движения 30 сентября.
На улице Механизаторов подрядчик компании «РИР-Энерго» менял 748 метров магистрального трубопровода диаметром 427 мм. Обновление участка необходимо для надёжного теплоснабжения более 2000 жителей Липецка. Энергетики особенно гордятся тем, что во время ремонта не отключали горожанам горячую воду.
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